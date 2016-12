Filmpremiere von "975 Jahre - Bad Rotenfels feiert Geburtstag" Gaggenau (red) - Die Premiere des Films "975 Jahre - Bad Rotenfels feiert Geburtstag" steht am Donnerstag, 29. Dezember, an. Walter Fischer zeigt sein Werk um 19 Uhr im Bürgersaal des Rathauses. Der Hobbyfilmer hat alle Jubiläums-Veranstaltungen mit seiner Kamera begleitet und einen "beeindruckenden Film produziert", heißt es in einer Mitteilung der Organisatoren. Von allen Veranstaltungen im Jubiläumsjahr werden Ausschnitte in dem Streifen gezeigt. Der Film beinhaltet die ganze Bandbreite des Bad Rotenfelser Jubiläums von der Vorbereitungsphase bis zu sämtlichen 15 Jubiläums-Veranstaltungen. In dem Werk von Walter Fischer bildet natürlich das große Bad Rotenfelser Straßenfest einen besonderen Schwerpunkt. Der Eintritt zu der Filmpremiere von "975 Jahre - Bad Rotenfels feiert Geburtstag" im Rathaus ist frei. Die Veranstalter erläutern Ortsunkundigen, dass sich der Eingang zum Bürgersaal auf der Rückseite des Bad Rotenfelser Rathauses befindet. Wem der Streifen von Fischer gefällt, der kann ihn laut Pressemitteilung am Abend gleich käuflich erwerben.

