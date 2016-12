Großprojekt in Scheuern: Nächster Verfahrensschritt Gernsbach (red/stj) - Es ist ein Vorhaben, das den Stadtteil Scheuern verändern und prägen wird: Die Ausweisung von insgesamt 108 Wohneinheiten auf dem Areal des ehemaligen Schwesternheims. Der Entwurf des Bebauungsplans "Vordere Fleischling 2015" liegt nun von 30. Dezember bis einschließlich 30. Januar im Rathaus Gernsbach (Stadtbauamt, zweites Obergeschoss) zu jedermanns Einsicht öffentlich aus (montags bis donnerstags, 8 bis 12 Uhr, donnerstags, 14 bis 18 Uhr, und freitags, 8 bis 13 Uhr). (red/stj) - Es ist ein Vorhaben, das den Stadtteil Scheuern verändern und prägen wird: Die Ausweisung von insgesamt 108 Wohneinheiten auf dem Areal des ehemaligen Schwesternheims. Der Entwurf des Bebauungsplans "Vordere Fleischling 2015" liegt nun von 30. Dezember bis einschließlich 30. Januar im Rathaus Gernsbach (Stadtbauamt, zweites Obergeschoss) zu jedermanns Einsicht öffentlich aus (montags bis donnerstags, 8 bis 12 Uhr, donnerstags, 14 bis 18 Uhr, und freitags, 8 bis 13 Uhr). Ziel des Bebauungsplans ist die Ausweisung einer Wohnbebauung in drei Reihen im Bereich zwischen der Friedrichstraße im Osten und der Hangkante im Westen. In insgesamt sieben dreigeschossigen Punkthäusern mit zusätzlichem Staffeldachgeschoss in zweiter und dritter Reihe sowie vier zweigeschossigen Mehrfamilienhäusern entlang der Friedrichstraße sollen insgesamt 101 Wohnungen unterschiedlicher Größe entstehen, womit das Plangebiet für alle Generationen attraktiv werden soll. Das Angebot wird durch sieben weitere Wohnungen in der bestehenbleibenden, unter Denkmalschutz stehenden Villa Luise (Friedrichstraße 22) ergänzt. Zur Beruhigung des Wohngebiets und zum Erhalt eines großen Grünanteils ist es vorgesehen, die überwiegende Zahl der erforderlichen Stellplätze in einer Tiefgarage unterzubringen. Die Planung stellt eine Maßnahme der Innenentwicklung dar und wird im beschleunigten Verfahren aufgestellt. Demnach wird keine Umweltprüfung durchgeführt. Neben dem Entwurf des Bebauungsplans "Vordere Fleischling 2015" (zeichnerischer und textlicher Teil mit planungsrechtlichen Festsetzungen, örtlichen Bauvorschriften, Hinweisen und Begründung) liegen folgende umweltbezogene Informationen im Rathaus zur Einsicht aus: Artenschutzrechtliche Ersteinschätzung mit Aussagen zur Habitateignung für Vögel, Reptilien (vor allem Eidechsen), Amphibien, Kleinsäuger (Haselmaus) und Insekten (Nachtkerzenschwärmer). Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag mit Aussagen zu den Artengruppen der Vögel, der Amphibien, der Reptilien (vor allem Mauer- und Zauneidechse), der Kleinsäuger (Haselmaus) und der Insekten (Nachtkerzenschwärmer). Konzept zur Vergrämung der Mauereidechsen mit Aussagen zur Vergrämung, Umsiedlung und Anlage von Ersatzlebensräumen. Verkehrsuntersuchung mit Aussagen zu dem durch das Plangebiet verursachten zusätzlichen Verkehr und dessen Auswirkungen auf das bestehende Straßennetz. Ergänzender Bericht mit Aussagen zu verkehrlichen Maßnahmen in der Friedrichstraße und der Scheuerner Straße. Ergänzender Bericht mit Aussagen zu den Auswirkungen einer Einbahnstraßenregelung in der Friedrichstraße. Schalltechnische Untersuchung mit Aussagen zur Ermittlung und Bewertung der Lärmeinwirkungen durch die umgebenden Straßen und den durch das Plangebiet verursachten zusätzlichen Verkehr.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Gernsbach

Schulden drastisch reduziert Gernsbach (stj) - Bürgermeister Knittel brachte am Montag zum 24. und letzten Mal den städtischen Haushalt ein. Nicht ohne Stolz verkündete er, dass man den Schuldenstand seit 2010 um mehr als 42 Prozent reduziert habe. Diesen Konsolidierungskurs setze man fort (Foto: av). » Weitersagen (stj) - Bürgermeister Knittel brachte am Montag zum 24. und letzten Mal den städtischen Haushalt ein. Nicht ohne Stolz verkündete er, dass man den Schuldenstand seit 2010 um mehr als 42 Prozent reduziert habe. Diesen Konsolidierungskurs setze man fort (Foto: av). » - Mehr