Bürger sollen ihre Dörfer mitgestalten

Bühl

Lebensretter an der Zimmerdecke Bühl (tgm) - Rauchmelder sind in Baden-Württemberg seit 2015 Pflicht. Auch wenn durch das neue Gesetz bei den Feuerwehren die Anzahl der Fehlalarme gestiegen ist, finden die Kommandanten die Regelung absolut sinnvoll - auch Günter Dußmann von der Feuerwehr Bühl (Foto: tgm).

Schwäbisch Hall

Luthers Mann in Süddeutschland Schwäbisch Hall (kli) - Jetzt startet Johannes Brenz auch noch eine Theaterkarriere. "Brenz 1548" lautet das Stück, das eigens für die Freilichtspiele in Schwäbisch Hall für Sommer 2017 geschrieben wurde. Der große Reformator Württembergs spielt die zentrale Rolle in dem Stück (Foto: Stv).

Bühl

Raubüberfall auf Gaststätte Bühl (gero) - Auf diese Begegnung hätte Günther Meier gerne verzichtet: Als der Inhaber des Bühler Traditionsgasthauses "Blume" am Freitagabend die Abrechnung machte, betraten zwei maskierte und bewaffnete Männer den Gastraum und forderten die Tageseinnahmen(Foto: gero).