Der "Kuhflüsterer" liebt Bredle und das BT Köln/Gaggenau (tom) - Aufmerksame Zeitungsleser, darüber freut man sich als Redakteur. Wenn sich einer von ihnen als jahrzehntelanger Leser persönlich vorstellt, dann hat er natürlich einen "Stein im Brett". Wenn sich dieser treue Leser dazu noch als Kölner zu erkennen gibt, dann wird ihm erhöhte Aufmerksamkeit des Lokalredakteurs zuteil. Seit 50 Jahren lebt Werner Kohlbecker (83) in der Domstadt. Über das Wichtigste in seiner Heimatstadt Gaggenau und im Murgtal ist er seither immer informiert. Ohne Internet? "Meine 80-jährige Schwester Liselotte Göhler lebt in Gaggenau, und sie schickt mir jedes Jahr zu Weihnachten ein Paket", erzählt Werner Kohlbecker bei seinem Spontanbesuch in der BT-Murgtalredaktion. In dem Paket sind selbst gebackene Bredle, eine Linzertorte und - viele, viele BT-Artikel zu den wichtigen Ereignissen des gerade zu Ende gehenden Jahres. "Auch in diesem Jahr habe ich wieder ein Bündel dieser Ereignisse aus ihrer Region erhalten. Darüber freue ich mich sehr", sagt Werner Kohlbecker. 30 Jahre lang arbeitete er im Rheinland als Bezirksleiter bei VW. Freunden der TV-Kultsendung "Wetten, dass...?" dürfte er durch seinen spektakulären Auftritt bekannt sein: Im November 2005 lockte er mit seinem Flügelhorn auf einer Wiese im Hunsrück eine Kuhherde an. Wie er das machte, kann man auch heute noch sehen: www.youtube.com

