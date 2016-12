Das meiste Geld ist für die Merkurschule vorgesehen Gaggenau (tom) - In seiner Haushaltsrede zum Doppelhaushalt 2017/2018 hatte Oberbürgermeister Christof Florus kommunalpolitische Eckpunkte und Ziele genannt. Zwar muss der Gemeinderat über das Zahlenwerk befinden, gleichwohl lassen sich aus dem Entwurf bereits wichtige Weichenstellungen herauslesen. Ein Schwerpunkt ist der Bereich Schulen und Bildung. Im Haushaltsjahr 2017 sollen dafür fast 2,9 Millionen Euro und 2018 nahezu 3,1 Millionen investiert werden, zusammen also sechs Millionen. Im Mittelpunkt steht dabei die Merkurschule in Ottenau, die seit diesem Schuljahr als Gemeinschaftsschule geführt wird. Dort sollen in beiden Jahren zusammen über 4,1 Millionen Euro mit dem Ziel investiert werden, die Voraussetzungen für den in der Gemeinschaftsschule obligatorischen Ganztagsbetrieb zu schaffen und zugleich Fach- und Klassenräume an die veränderten pädagogischen Anforderungen anzupassen. Neben dem Investitionsschwerpunkt Merkurschule muss die Stadt als Schulträgerin die anderen Bildungsstätten im Blick haben: So sollen für die Realschule insgesamt 449000 Euro bereitgestellt werden. Vorgesehen sind hier Maßnahmen des Brandschutzes, aber auch die Sanierung von Schülertoiletten im ersten und zweiten Obergeschoss des Schulgebäudes. Für das Goethe-Gymnasium sind Investitionsmittel von 410000 Euro ausgewiesen, die dafür eingesetzt werden sollen, die Physikräume zu sanieren, Brandschutzauflagen umzusetzen und das Flachdach des Hauptgebäudes abzudichten. Sanierungen und Erweiterungen Nachdem bei der Hans-Thoma-Schule, einer von drei Ganztagsschulen im Stadtgebiet, im zu Ende gehenden Jahr 2016 eine Mensa in Betrieb genommen werden konnte, sollen in den nächsten beiden Jahren mit rund 310000 Euro Klassenzimmer saniert, Fenster ausgetauscht und Lehrertoiletten erneuert werden. Weitere Investitionen an den anderen Grundschulen: Für die Eichelbergschule in Bad Rotenfels sieht der Vermögenshaushalt Ausgaben von knapp 90000 Euro vor, während für die Hebelschule knapp 60000 Euro veranschlagt sind. Handlungsbedarf ergibt sich ferner bei der Ebersteinschule im Stadtteil Selbach, wo 125000 Euro in die Hand genommen werden sollen. Die größte Einzelmaßnahme ist dabei der Austausch der Fenster in der Turnhalle. Für die Grundschule Hörden sind knapp 50000 Euro eingeplant, und die Grundschulen in Oberweier und Michelbach sind mit jeweils 10000 Euro berücksichtigt. Mit Blick auf die Bedarfsplanung geht die Stadt davon aus, dass zeitnah bei den konfessionellen Kindergartenträgern Baumaßnahmen erforderlich werden, um die Nachfrage stadtteilbezogen decken zu können. Für die katholischen Kindergärten St. Marien in der Kernstadt sowie St. Antonius in Ottenau und St. Laurentius in Bad Rotenfels sind 2,25 Millionen Euro eingestellt. Hinzu kommen je 100000 Euro für den städtischen Anteil an baulichen Maßnahmen an bestehenden Gebäuden. Auch die städtischen Kindergärten erfordern Investitionen. So sind für Hörden und Freiolsheim 102000 Euro vorgesehen, für Oberweier 15000 Euro eingeplant. Zudem soll bei der Kinderkrippe "Spielwiese" im Wiesenweg der Sonnenschutz ergänzt werden.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben