Viel Beifall für den Filmemacher

(red) - Mit der Premiere des Films "Bad Rotenfels feiert seinen 975. Geburtstag" von Walter Fischer ist das Jubiläumsjahr am Donnerstagabend zu Ende gegangen. "Die Besucher erlebten im vollbesetzten Bürgersaal des Rotenfelser Rathauses einen äußerst interessanten Film über das Jubiläumsgeschehen", freut sich Heinz Goll, der Sprecher des Festkomitees. Der Film beinhalte die ganze Palette aller 15 Veranstaltungen im Jubiläumsjahr und umfasst auch die Vorbereitungsphase mit Sitzungen, Besprechungen, Vorträgen, Vernissagen, literarischem Abend, vier Konzerten und einem großen Straßenfest.

"Mit professionellem Können" habe Hobbyfilmer Walter Fischer alle Veranstaltungen beleuchtet. Am Ende hatte er weit über 25 Stunden Filmmaterial beisammen. Nun begann für ihn die äußerst schwierige Arbeit, diese auf eine Spielfilmlänge von 90 Minuten zu reduzieren. In mühevoller, wochenlanger Arbeit hat Walter Fischer in seinem Studio dies geschafft. "Es gelang ihm in vortrefflicher Weise, die große Vielfalt der Veranstaltungen festzuhalten und zu präsentieren", freut sich Heinz Goll.

Auch das Publikum am Donnerstagabend zeigte sich angetan und bedachte die Leistung von Walter Fischer mit viel Beifall.

Fischer selbst bezeichnete seine Arbeit als ein Geschenk an seine Heimatgemeinde. Das Werk mit dem Titel "Bad Rotenfels feiert seinen 975. Geburtstag" sei nicht nur ein geschichtliches Dokument, sondern eine bleibende Erinnerung an ein großes und ereignisreiches Jubiläumsjahr, betonte Goll.

Der Film kann zum Selbstkostenpreis von zehn Euro käuflich erworben werden: bei Walter Fischer in der Langäckerstraße 22 in Bad Rotenfels, (07225) 2834 als auch in folgenden Geschäften in Bad Rotenfels: Bäckerei Liedtke, Schuhgeschäft Wick und im Cap-Markt.