Feuerwehr erfüllt blindem Jungen Herzenswunsch Von Michael Bracht Gaggenau - Vor drei Jahren hatte der heute zehnjährige Luca ein traumatisches Erlebnis. Vor dem Elternhaus des blinden Jungen in Bad Rotenfels brannte ein Kiosk lichterloh. Das Haus seiner Familie musste mitten in der Nacht evakuiert werden. Erst Stunden später konnte sie wieder zurück in ihr Eigenheim. Während dieser Zeit ist die Familie von der Feuerwehr betreut worden. Währenddessen reifte in dem Jungen der Wunsch, die Arbeit der Lebensretter besser kennenzulernen. Davon erfuhr die Gaggenauer Feuerwehr kurz vor Weihnachten - und erfüllte ihn wenige Tage danach. Eine Ehrensache, die selbstverständlich sei, betonen die Verantwortlichen im BT-Gespräch. Deshalb haben sie zwischen den Jahren ein Treffen im Gaggenauer Rettungszentrum ausgemacht. Schon Stunden vorher war Luca aufgeregt, denn er war noch nie bei einer Feuerwehr. So kam er mit seinen Eltern und seinem 28 Jahre alten - ebenso erblindeten - Bruder Dennis ins Rettungszentrum. Aus einem geplanten zweistündigen Besuch sind schließlich mehr als drei Stunden geworden, in denen die Zwei viel über das Feuerwehrwesen erfahren haben. Der überaus kluge und muntere Luca hatte Fragen über Fragen - und die sechs Feuerwehrangehörigen hatten die notwendigen Antworten. Besonders wissensdurstig war der blinde Junge bei den Themen Funk und allem, was mit dem Computer zu tun hat. Kein Wunder, denn sein Bruder arbeitet in der Entwicklung beim Walldorfer Softwarehersteller SAP. So kamen natürlich auch Fachgespräche über die EDV auf. Aber auch die Fahrzeuge und die darin befindlichen Geräte imponierten dem wissbegierigen Besucher. Ohne müde zu werden wurde die Feuerwehr gefühlt und abgetastet (gesehen). Schläuche, Schere und Spreitzer, Atemschutzgeräte, Schutzkleidung der Einsatzmannschaft, Drehleiter - alles war für die beiden hochinteressant. Aber auch wie die Schläuche gewaschen und geprüft werden, wollten sie wissen. "Das ist aber eine lange Badewanne", meinte Luca beim Abtasten und Ablaufen des Schlauchtrogs. Fachgespräche über die EDV Arbeit und Struktur der Feuerwehr wurden genauestens erklärt. Von dem zehnjährigen Luca kamen auch Anregungen, zum Beispiel dass Windows 7, das von den Kameraden im Rettungszentrum Gaggenau noch benutzt wird, veraltet sei. Am Ende war für Luca klar: "Ich will später einmal eine Feuerwehrfrau, dann kann ich ab und zu auch in Feuerwehrautos mitfahren." Nun fühlen sich der blinde Junge und seine Familie sicherer. Lucas sehnlichster Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Gegenüber seinen Mitschülern in einer Blindenschule hat der Zehnjährige aus Bad Rotenfels nun einen Wissensvorsprung. Luca kann sie jetzt über alles informieren und erzählen, wie eine Feuerwehr funktioniert und "wie cool es bei denen abgeht".

