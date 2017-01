Innenstadt von Böllern befreit

Gaggenau (red) - Während viele Gaggenauer noch nach langer Silvesterböllerei in den Federn steckten, haben die Ahmadi-Muslime gestern Morgen die Innenstadt von abgefeuerten Böllern und Müll befreit. Zum 19. Mal war die Jugendorganisation der Ahmadiyya Muslim Jamaat Gaggenau "früh auf den Beinen", berichtet der Vorsitzende Adnan Bhatti.

Die Nacht begann laut der Pressemitteilung des Vereins "an erster Stelle mit dem freiwilligen Tahajjud-Gebet im letzten Drittel der Nacht. Wir beten für ein segensreiches Jahr für die Menschheit und für den Frieden in der Welt. Es folgt ein gemeinsames Frühstück und eine kurze Einstimmung auf die ehrenvolle Arbeit (Waqar-e-Amal)."

Bhatti berichtet, dass sich "unsere Aufräumaktion am Ersten des Jahres, welches zunächst im kleinen Rahmen begann, nun in nahezu allen Gemeinden unserer Jugendorganisation in Deutschland etabliert hat". Dieses Jahr beteiligten sich an der Neujahrsputz-Aktion der Ahmadiyya Muslim Jugendorganisation bundesweit mehr als 6500 Mitglieder. Diese beteiligten sich an insgesamt 240 Einsätzen.

In Gaggenau trafen sich 17 Mitglieder der Gemeinde, um - in Kooperation mit der Stadtverwaltung - auf dem Marktplatz und in der Fußgängerzone von 7 bis 9 Uhr den Silvester-Müll zu beseitigen. "Bei den Anwohnern findet diese Aktion immer großen Anklang. So hat auch dieses Jahr wieder eine Anwohnerin als Dank die Helfer mit Gebäck und Schokolade versorgt", freut sich Bhatti über die positive Resonanz der Aktion.