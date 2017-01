Schmuddelige Briefkästen Gaggenau (uj) - Hand aufs Herz: Würden Sie guten Gewissens diesen Briefkasten anfassen und dort einen Brief einwerfen? Das oben abgebildete Exemplar befindet sich bei der Merkurschule in Ottenau. Schon seit gut zwei Monaten präsentiert es sich in diesem erbärmlichen Zustand. "Seit Halloween ist der Briefkasten bei der Merkurschule schwarz verschmutzt", berichtet BT-Leser Heinz Merkel. Nach eigenen Angaben hat er bisher drei Mitarbeiter der DHL / Post darauf angesprochen. Zwei fühlten sich laut Merkel nicht verantwortlich, von einem weiteren gab es bisher keine Reaktion. (uj) - Hand aufs Herz: Würden Sie guten Gewissens diesen Briefkasten anfassen und dort einen Brief einwerfen? Das oben abgebildete Exemplar befindet sich bei der Merkurschule in Ottenau. Schon seit gut zwei Monaten präsentiert es sich in diesem erbärmlichen Zustand. "Seit Halloween ist der Briefkasten bei der Merkurschule schwarz verschmutzt", berichtet BT-Leser Heinz Merkel. Nach eigenen Angaben hat er bisher drei Mitarbeiter der DHL / Post darauf angesprochen. Zwei fühlten sich laut Merkel nicht verantwortlich, von einem weiteren gab es bisher keine Reaktion. "Ich traue mich nicht mehr, in diesen Kasten meine Post einzuwerfen, er sieht aus, als ob hier keine Post mehr abgeholt wird", schreibt Heinz Merkel. Ebenso sei der Briefkasten bei der katholischen Kirche mit Farbe verschmiert. Die Post sichert jetzt Abhilfe zu. Auf BT-Anfrage erklärt Hugo Gimber von der zuständigen Pressestelle Süd, dass in den nächsten Tagen beide Briefkästen ausgetauscht werden. Den Kollegen vor Ort sei der Zustand bekannt. Ein Kollege habe versucht, den Briefkasten zu reinigen, "was leider nicht gelang". Weiter teilt Gimber mit: "Deshalb wurde beschlossen, beide Briefkästen durch neue zu ersetzen. Weil nicht alle unsere Briefkästen den Jahreswechsel unbeschädigt überstehen, wurde der Austausch auf das neue Jahr verschoben." Abschließend betont das Unternehmen: "Selbstverständlich wurden beide Briefkästen auch bisher regelmäßig geleert."

