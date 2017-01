Hördener Narren zieht es auf die Schulbank

Gaggenau (red) - Dass Fasnacht Schule macht, ist nicht neu, aber in der aktuellen Kampagne der Hördener Narren wird genau das zum Motto. Bereits seit 11.11. stimmt der "Witz vom Domino" auf der Homepage www.schmalzloch.de mit über zwei Dutzend Folgen auf das Großereignis ein. Und schon kommt laut Narrenzunft der nächste schulische Höhepunkt: Ehrenzunftmeister und Präsident Rolf Schnepf wird die Schmalzlocher Narrengemeinde in einer öffentlichen Veranstaltung am Freitag, 13. Januar, um 19 Uhr im Clubhaus des FV Hörden mit dem "Abc der Fasent" vertraut machen. Historisch belegt, spitzbübisch und mit viel Humor und Hintersinn. (red) - Dass Fasnacht Schule macht, ist nicht neu, aber in der aktuellen Kampagne der Hördener Narren wird genau das zum Motto. Bereits seit 11.11. stimmt der "Witz vom Domino" auf der Homepage www.schmalzloch.de mit über zwei Dutzend Folgen auf das Großereignis ein. Und schon kommt laut Narrenzunft der nächste schulische Höhepunkt: Ehrenzunftmeister und Präsident Rolf Schnepf wird die Schmalzlocher Narrengemeinde in einer öffentlichen Veranstaltung am Freitag, 13. Januar, um 19 Uhr im Clubhaus des FV Hörden mit dem "Abc der Fasent" vertraut machen. Historisch belegt, spitzbübisch und mit viel Humor und Hintersinn. Zum Motto passend, stellt die Narrenzunft am Sonntag, 15. Januar, bei einer internen närrischen Generalprobe, bei der auch verdiente Fasnachter ausgezeichnet werden, den Jahresorden vor: eine Schultüte mit Schultafel. Für die drei Damen- und Herrensitzungen am 27., 28. und 29. Januar gibt es nur noch wenige Karten. Die Sitzungen freitags und samstags sind bereits seit Wochen restlos ausverkauft, sonntags gibt es noch einige Karten, die beim Malergeschäft Rahner, Hördener Straße 39, (07224) 3587, zu erhalten sind. Nach den Damen- und Herrensitzungen geht es im Schmalzlocher Fasnachtskalender Schlag auf Schlag weiter. An den vier Donnerstagen geht es beim Schnurren in der Flößerhalle und in den Gastwirtschaften rund. Die Schmalzlocher Fasentparty steigt am Samstag, 11. Februar, in der Flößerhalle. Einen Tag später finden dann der Umzug und der Maskenball für Kinder in der Flößerhalle statt. Nach dem "Fähnlessamstag" und den Vorbereitungen für den großen Umzug steht am Fasnachtssamstag, 25. Februar, das Setzen des Narrenbaums mit dem anschließenden großen Schlempelmarkt der Hördener Vereine in der Flößerhalle an. Höhepunkt der Schmalzlocher Narretei wird der große Internationale Umzug am Fastnachtssonntag, 26. Februar, dem am Abend des 28. Februar das Fasebutzverbrennen und das Narrenbaumfällen folgen. Infos unter www.schmalzloch.de

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Bühl

Kompromiss im Glockenstreit Bühl (gero) - Im Bühler Glockenstreit ist so etwas wie weihnachtlicher Frieden eingekehrt. Fünf Tage vor Heiligabend hatte Oberbürgermeister Hubert Schnurr die Fraktionsvorsitzenden zum letzten Geläut geladen. Man einigte sich auf einen Kompromiss ab Januar (Foto: av). » Weitersagen (gero) - Im Bühler Glockenstreit ist so etwas wie weihnachtlicher Frieden eingekehrt. Fünf Tage vor Heiligabend hatte Oberbürgermeister Hubert Schnurr die Fraktionsvorsitzenden zum letzten Geläut geladen. Man einigte sich auf einen Kompromiss ab Januar (Foto: av). » - Mehr Weisenbach

Viele Termine beim Fanfarenzug Weisenbach (mm) - Auf eine ereignisreichen Herbst blickt der Weisenbacher Fanfarenzug zurück. So war im Oktober Fabian Kern, der Sektionsmusikleiter vom Verband Südwestdeutscher Fanfarenzüge, im Murgtal zu Gast, um gemeinsam mit dem Weisenbachern zu üben (Foto: pr). » Weitersagen (mm) - Auf eine ereignisreichen Herbst blickt der Weisenbacher Fanfarenzug zurück. So war im Oktober Fabian Kern, der Sektionsmusikleiter vom Verband Südwestdeutscher Fanfarenzüge, im Murgtal zu Gast, um gemeinsam mit dem Weisenbachern zu üben (Foto: pr). » - Mehr