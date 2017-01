Ehepaar gründet Stiftungsfonds

(sj) - Es ist das letzte Fenster ins Oligozän und eine wahre Fundgrube für Paläontologen: In der Tongrupe Rauenberg graben Archäologen (Foto: sj) viele Fossilien aus, die im Rupelton verborgen sind - aus einer Zeit, in der dort ein tropisches Klima herrschte. » - Mehr

Gaggenau