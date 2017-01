Gast aus Uganda kennt Bermersbacher Historie

Mönchengladbach



Der treue Terrier wird 70 Mönchengladbach (red) - Am Freitag wird Berti Vogts (Foto: dpa) 70 Jahre alt. Eine große Feier wird es nicht geben - im Gegenteil. Er feiere alleine, sagte Vogts in einem Interview: "Mit einem guten Glas Rotwein." Während seiner Zeit als Profi trug er stets die Raute auf der Brust und im Herzen.