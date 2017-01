Kirchl startet ins Kulturjahr Gernsbach (red) - Das Kulturjahr 2017 startet im Kirchl am kommenden Samstag, 7. Januar, wenn Simon Merkel, Aljosha Konter und Toni Hoffmann zum Konzert erwartet werden. Die Singer/Songwriter zeichnen sich allesamt durch große Bühnenerfahrung aus, heißt es in der Ankündigung. Konter macht "deutsche Mukke", hat schon über 200 Konzerte auf dem Buckel und jüngst eine neue EP rausgebracht unter dem Titel "Mit dem Teddy nach Boston". Toni Hoffmann ist ausgebildeter Gitarrenlehrer. Simon Merkel ist im Murgtal vor allem durch die Band Endeffekt bekannt, mit der er schon Auftritte auf der Hauptbühne bei "Das Fest" in Karlsruhe oder dem "Schlossgrabenfest" in Darmstadt hatte, zudem steht bei ihm ein eigenes Musikvideo auf dem Zettel. Mit seinem Soloprojekt schlägt Simon Merkel etwas ruhigere Töne an. Die Texte handeln von Liebe, Verlust, Freundschaft und den kleinen, aber feinen Dingen im Leben. - es sind quasi Lieder, die das Leben selbst schreibt. Durch die Mischung aus eigenen und gecoverten Songs erwartet das Publikum ein Abend voller unterschiedlicher Musik, bei dem jeder auf seine Kosten kommt, verspricht der Veranstalter. Als nächstes gastiert am Samstag, 21. Januar, Mike West mit Songs und Eindrücken aus Amerika im Kirchl. Dieses laut Ankündigung "besondere Event" ist es eine Multimedia-Veranstaltung: Es geht um selbst erlebte Eindrücke aus Amerika, Bilder aus faszinierenden Städten, ungewöhnlichen Landschaften und Momentaufnahmen aus dem Land der unendlichen Möglichkeiten; dazu werden Bilder gezeigt und Mike West spielt und singt die passende Musik dazu. Der Zuschauer und Zuhörer werde dabei Mal nicht nur akustisch, sondern auch visuell verwöhnt. Es stehen Songs von Simon & Garfunkel bis Johnny Cash, von den Eagles bis Bob Dylan auf dem Programm. Für jeden wird etwas dabei sein, was zum Träumen und auch Mitsingen anregt, kündigt der Veranstalter an. Beide Konzertabende beginnen um 20 Uhr, Einlass ist jeweils ab 19 Uhr und der Eintritt kostet acht Euro. Reservierungen sind unter (07224) 656054 oder per E-Mail an tickets@kultur-im-kirchl.de möglich.

