Lifte in Betrieb, Loipen gespurt

Der Schnee lockte viele Besucher ins Höhengebiet. Fast alle Parkplätze waren belegt. Auf der gegenüberliegenden Seite des Skihangs tummelten sich die Rodler. "Ich gehe davon aus, dass ich morgen auch den zweiten Lift in Betrieb nehmen kann," zeigte sich Stotz glücklich über den anhaltenden Schneefall an diesem Nachmittag. Durchschnittlich an 49 Tagen war die Liftanlage in den vergangenen Wintern in Betrieb. Aus dem Rahmen fiel der letztjährige Januar mit nur 13 Betriebstagen. Zu wenig, stellt man den Einnahmen die Kosten für Pistenpflege, TÜV, Maschinen- und Wartung gegenüber, betonte Stotz.

Investiert hat der Liftbetreiber in jüngster Zeit in die Telekommunikationstechnik. Der Kaltenbronn war bisher weitgehend ein weißer Fleck im Internet. Immer wieder kam es deshalb zu Problemen, erzählte der Betriebsleiter: "Heute informiert sich jeder im Internet darüber, ob der Skilift läuft." Um auch in diesem Bereich zukünftig einen stabilen Service gewährleisten zu können, ließ Stotz für eine bessere Verständigung einen Spiegel installieren (Internet via Satellit).

"In Kaltenbronn versteht man es, auch aus wenig Schnee eine super Unterlage zum Skifahren zu zaubern." Zu diesem Resümee kommt das Internetportal skiresort.de, nach eigenen Angaben das weltweit größte Testportal von Skigebieten. Der Test war zwar im Februar 2012, sei aber nach wie vor aktuell. Am Donnerstag meldete Liftbetreiber Frieder Stotz 18 Zentimeter Pulverschnee und versprach auf dem Anrufbeantworter des "Schneetelefons", (07224) 2921, "schöne Wintersportverhältnisse". Die Lifte sind jeweils von 9 bis 21 Uhr in Betrieb, die Abfahrt auf der rund 600 Meter langen Piste bei einem Höhenunterschied von etwa 100 Metern möglich. Auch die Fans des Langlaufs kommen auf ihre Kosten. Die Hohlohrundloipen sind laut Infozentrum Kaltenbronn gewalzt und gespurt, es gibt "gute Bedingungen".

www.kaltenbronn.de www.infozentrum-kaltenbronn.de/loipenbericht