Gemeinsam auf gutem Weg

Der Vorsitzende und alle, die während der Versammlung über Gewesenes und Geplantes berichteten, hatten nur Positives vorzulesen. Angefangen mit der guten Kassenlage des Vereins, über die der Kassierer Dieter Hutt Zahlen vorlegte, durch die Kassenprüfer Walter Kastel und Harry Bender bestätigt, nahm die Erinnerung an einen Ausflug zum Hambacher Schloss, den die Vereinsmitglieder im vergangenen Jahr unternahmen, einen bedeutsamen Teil ein. Derart erfolgreich sahen die anwesenden Mitglieder des Vereins und des Vorstands keinen Grund für einen personellen Wechsel an der Vereinsspitze. Nach den durch Rudi Seifried geleiteten Wahlen bleibt Grabenstätter im Amt des Vorsitzenden, ihm zur Seite sein Stellvertreter Rolf Schmeiser. Dieter Hutt behält sein Amt des Kassierers, Jürgen Wobst die Funktion des Schriftführers. Hans Liebmann, Hans Lambrecht, Konrad Westermann, Ewald Bender, Fred Bender und Heinz Bender werden ihre Aufgaben als Beisitzer auch weiterhin erfüllen.

Was für den Verein 2016 noch wichtig war, zählte Grabenstätter auf: Die Teilnahme an der Neujahrspräsentation der Staufenberger Vereine im Januar und im Mai am internationalen Museumstag durch die Öffnung der Handwerker- und Heimatstube für Besucher, und, gerade einmal einen Monat her, der Aufbau einer alten Mostpresse. Aber auch für 2017 stehen Termine im Vereinskalender. Da ist zuerst die Neujahrspräsentation der Staufenberger Vereine. Und der Vorschlag, sich am Festumzug der Scheuerner Dorfgemeinschaft anlässlich des 750. Jubiläums des Gernsbacher Stadtteils am dritten Juli-Wochenende zu beteiligen. "Die Vorstandschaft kann sich unsere Teilnahme gut vorstellen", betonte Grabenstätter. "Eine gute Gelegenheit für einen solchen Traditionsverein wie unseren. Nun sind alle 121 Mitglieder gefragt."

Mitglieder ausgezeichnet

Dass ein Verein nur durch aktives Mittun erfolgreich sein kann, zeigte sich durch die Ehrung langjähriger Mitgliedschaft. Die entsprechenden Urkunden erhielten Udo Fortenbacher für 25 Jahre, Hans Liebmann und Otmar Bender für 40 Jahre Zugehörigkeit zum Staufenberger Handwerker- und Heimatverein. Rolf Schmeiser, Karl-Willi Ulrich und Jürgen Kilgus gehören seit 50 Jahren dazu, auf Konrad Kurz, Horst Bender und Hans Baumgartner kann der Verein sogar seit 60 Jahren zählen.