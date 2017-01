"Staufenberg ans Herz gewachsen"

Gernsbach



Stadt appelliert an Vernunft Gernsbach (stj) - In der Weiherwiesenstraße in Staufenberg entstehen hinter der Pauluskirche zwei Doppelwohnhäuser. Seit vier Wochen ist die Baustelle eingerichtet. Dadurch ist eine Engstelle entstanden, die insbesondere für Kinder auf dem Schulweg eine Gefahr darstellt (Foto: Juch).