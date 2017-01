Beeindruckende Miniaturwelt der Hobby-Eisenbahner Weisenbach (rag) - Am Wochenende waren die Räumlichkeiten des Murgtäler Modellbahn-Clubs im Keller der Weisenbacher Grundschule ein Magnet für technisch interessierte Hobby-Eisenbahner. Die anspruchsvolle Freizeitbeschäftigung hat Freunde jeglichen Alters. (rag) - Am Wochenende waren die Räumlichkeiten des Murgtäler Modellbahn-Clubs im Keller der Weisenbacher Grundschule ein Magnet für technisch interessierte Hobby-Eisenbahner. Die anspruchsvolle Freizeitbeschäftigung hat Freunde jeglichen Alters. Geht es den Erwachsenen vor allem um die neuste Technik, freut es die Kinder, Züge durch Miniaturlandschaften zu steuern. An beiden Tagen präsentierten die Aktiven des Clubs den Besuchern den im Vergleich zum vergangenen Tag der offenen Tür immer weiter perfektionierten Ausbau der Anlage. Die Landschaft wurde, so der Vorsitzende des Murgtäler Modellbahnclubs Kurt Lux, durch eine neue, digital gesteuerte Trassenführung ergänzt und U-förmig angelegt. Ausgelegt sind die zwei Trassen einmal für Wechsel- und einmal für Gleichstrom. Auch der Straßenverkehr ist zum Teil digitalisiert. Eine solche Anlage ist nicht in einer Woche aufzubauen. Die Mitglieder, die in verschiedenen Murgtalgemeinden beheimatet sind, treffen sich immer donnerstags in den Clubräumen in Weisenbach. Da wird geplant, gewerkelt und die neusten Projekte diskutiert. Interessierte, ob sie sich nun aktiv am Ausbau beteiligen wollen oder einfach ihre Züge auf den Schienen fahren lassen wollen, sind willkommen. Besonders angetan waren die Besucher von dem originalen Nachbau eines Holzklasse-Zugabteils aus den Bahnzeiten vor hundert Jahren. Die Älteren durften sich an das Sitz-und Fahrgefühl früherer Zeiten erinnern, die Jüngeren konnten einfach gemütlich sitzen. Für die Hungrigen unter den Gästen hatten die Clubmitglieder Kaffee und Kuchen sowie ein kleines Vesper angeboten. Für Kurt Lux ein Grund zur Freude, denn die Kuchenspenden kamen auch aus Küchen von Nichtmitgliedern.

