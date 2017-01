VGH: Wohnheim ist kein Mischgebiet

(ema/red) - In Rastatt wird die Weihnachtsbeleuchtung abmoniert - zum letzten Mal. Denn 2018 soll es neuen Straßenschmuck geben. Und der soll sogar üppiger ausfallen als bislang. Eine Ausschreibung soll in diesem Jahr über die Bühne gehen (Foto: ema). » - Mehr

Stuttgart