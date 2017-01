Wertvolle Dienste im Wintere insatz

Bühl



Fasnachts-Gala der Sunne-Triebel Bühl (cid) - Unter dem Motto "22 Jahre Triebl in der Altschwierer Fasenacht" feiern die Altschwierer Sunne-Triebl ihr närrisches Jubiläum mit einem Fasnachts-Gala-Abend am Samstag, 14. Januar, in der Reblandhalle. Ihre Geburtsstunde schlug in der Kampagne 1995 (Foto: Seeger).