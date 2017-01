Vom Hobby zum "e.V."

Gaggenau - Vereinsleben: Das ist nur scheinbar altmodisch. Immer wieder gründen junge Menschen einen Verein, um gemeinsam ein Hobby verwirklichen zu können. Eines der jüngsten Beispiele aus dem Bereich Trendsportarten ist der Oberweirer Bogensportverein. Noch kein Jahr ist er alt, seit einigen Wochen ist er im Vereinsregister eingetragen, also ein "e.V.".

"Sich ein Ziel setzen, den Bogen spannen und den Pfeil dahin befördern, wo er hin soll. Das erfordert Konzentration, Geduld und Übung, macht aber auch viel Spaß", sagt Michael Schimpf. Er ist der erste Vorsitzende des OBSV, des Oberweirer Bogensportvereins, der im April 2016 gegründet wurde. Seit vergangenem Oktober ist er im Vereinsregister eingetragen. Auf dem Adventsmarkt in Oberweier ist der Verein erstmals in der Öffentlichkeit in Erscheinung getreten. Jedoch hat es sich unter den Bürgern noch nicht groß herumgesprochen, dass es einen neuen Klub gibt. Dies soll sich bald ändern.

Acht Erwachsene, darunter drei Frauen, sowie fünf Kinder und Jugendliche gehören dem Oberweirer Bogensportverein derzeit an. "Weil die meisten von uns aus Oberweier kommen, entstand die Idee, vor Ort einen eigenen Verein zu gründen", erzählt Michael Schimpf. Das ehemalige Motoballgelände schien allen Beteiligten wie geschaffen für das Bogenschießen. Es liegt außerhalb der Ortschaft: Fährt man von Oberweier in Richtung Waldprechtsweier, biegt man nach etwa 800 Metern links in einen Feldweg ein, nach etwa 200 Metern kommt das Gelände in Sicht.

Auch ein Wolpertinger gehört zum Parcours

Der Verein hat das rund 300 Quadratmeter umfassende Areal im vergangenen Jahr von der Stadt Gaggenau gepachtet. Es besteht aus einem Parkplatz und dem eigentlichen Übungsgelände. "Da das Areal mehrere Jahre ungenutzt war, war es in einem entsprechend verwilderten und ungepflegten Zustand. Ende letzten Jahres haben wir im Rahmen erster Arbeitseinsätze begonnen, Pflanzen zurückzuschneiden", berichtet Kai Krämer, zweiter Vorsitzender des OBSV. "Aus einem zum Gelände gehörenden Waldgebiet haben wir außerdem allerhand Müll herausgeholt darunter Kanister, Reifen, Koffer und Müllsäcke."

Im Verlauf der ersten Monate hat sich auf dem Grundstück einiges getan. So haben die Bogenschützen aus dem Keschtedorf die ersten Zielscheiben gebaut. Darüber hinaus haben sie in der Waldung einen Parcours angelegt mit bisher 14 naturgetreu nachgebildeten Tieren aus Kunststoff als Ziele. "Für das 3D-Bogenschießen haben wir unter anderem einen Bären, einen Hirsch, einen Fuchs, einen Hasen, einen Uhu und einen Wolpertinger", sagt Michael Schimpf augenzwinkernd, der die Sportart vor zwei Jahren angefangen hat, jedoch bereits im Kindesalter vom Pfeil- und Bogen-Spiel begeistert war.

Bevor es auf den Parcours geht, schießen sich die Schützen an den Zielscheiben zunächst ein. Zum Einsatz kommen dabei neben Langbögen auch sogenannte Compoundbögen, die dem erfahrenen Bogenschützen ein zielgenaues Schießen ermöglichen, und Recurvebögen, die über keine Zielvorrichtung verfügen und mit denen man daher eher intuitiv schießt. Jedes Mitglied hat in diesem Zusammenhang seine individuellen Vorlieben und sein eigenes Sportgerät.

Neben dem eigentlichen Bogenschießen ist den Schützen auch das gesellige Beisammensein wichtig. Dazu gehört das gemeinsame Grillen ebenso wie der Besuch von Bogensport-Turnieren.

Bis März stehen noch eine Reihe von Arbeitseinsätzen an, um das Vereinsareal weiter zu gestalten. Dann möchten die Oberweirer Bogenschützen auch Gastschützen Gelegenheit geben, den Verein und die Sportart kennenzulernen. "Wir freuen uns über alle, die sich für das Bogenschießen interessieren. Für Gastschützen, die unter Anleitung zunächst einmal ausprobieren möchten, ob ihnen der Sport zusagt, stellen wir Bögen zur Verfügung", betont OBSV-Chef Michael Schimpf.

"Ein Ausgleich zum Alltagsstress"

Dass Bogenschießen in jedem Alter erlernbar ist, darüber sind sich die Mitglieder einig. "Jeder Interessierte ist willkommen", bringt es Schriftführerin Christine Schimpf auf den Punkt. Eine besonders ausgeprägte sportliche Kondition spiele dabei keine Rolle. "Beim Bogenschießen lernt man viel über sich selbst. Es geht darum, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und das gesetzte Ziel zu erreichen ohne übertriebenen Ehrgeiz, schließlich soll es auch Spaß machen. Vor dem Hintergrund ist das Bogenschießen für viele ein willkommener Ausgleich zum Alltagsstress."