Vom Schlagzeuger zum Musik-Producer in Berlin

Gernsbach/Berlin - Er spielte mit der britischen Kultband Massive Attack zusammen, als Creativemaze hat er seine Liebe zur Musik zur Profession gemacht. Seit einigen Jahren lebt er in Berlin - der aus Gernsbach stammende Matthias Zwingert. Nun ist das Debütalbum auf dem Markt, das er mit dem Sänger Kiko King aufgenommen hat.

Schon sein Erscheinungsbild macht klar: Creativmaze ist anders als viele andere. Der 30-Jährige trägt ein dunkles Shirt, schwarze Jacke und eine Stoffhose in Azur, die an den Knöcheln enger wird, und Schuhe aus Stoff. Auch seine Frisur, sein Undercut fällt auf, da er das obere Haar besonders lang wachsen lässt und zu einem Zopf nach hinten zusammengebunden hat. Sein Blick wirkt finster, sein Gesicht sehr schmal. Doch sobald er mit Erzählen beginnt, breitet sich öfter als erwartet ein Lächeln auf seinem Gesicht aus.

Als Matthias Zwingert ist er in Gernsbach in der Nähe der Realschule aufgewachsen. Mit einigen seiner Freunde aus der Band Creative Break besuchte er die Klosterschule vom Heiligen Grab in Baden-Baden. 2006 machte er dort sein Abitur. Schlagzeug spielte er damals. Doch etwas war immer anders an ihm. Das habe er schon sehr früh gefühlt, berichtet er. Ausgerechnet ein gebrochenes Handgelenk versetzte dann 2005 seiner Karriere einen Schub: Er saß zu Hause vor seinem Computer. Nachdem sich die Band aufgelöst hatte, war der Computer das einzige Musikinstrument, das ihm geblieben war. Und so begann er, Schritt für Schritt sich das Produzieren von Musik selbst beizubringen. Er nennt diesen Vorgang "Try and Error". Durch "Try and Error" gelangte er auch zur Erkenntnis, dass Musik sein Leben bestimmen sollte - er begann eine Ausbildung zum Ton- und Audioproducer in Regensburg.

Dort hatte er das eine oder andere Hip-Hop-Projekt und arbeitete als Tontechniker am Theater. Doch wo würde er die größte Chance haben, seinen Drang zum Beruf machen zu können? Es muss in Berlin sein, sagte er sich irgendwann. Seit 2009 lebt er in der Hauptstadt und arbeitet hauptsächlich mit Kiko King zusammen.

Festivals und Clubs in den Metropolen

Gemeinsam erarbeiteten sie sich eine Stilrichtung, die es bisher nicht gegeben habe. "Airbendermusic" nennt sie Creative Maze: Musik, die keinem Genre angehören muss, aber vor allem einen roten Faden habe, der sie kennzeichnet. Es ist emotionale und zugleich düstere Energie, die zwischen den Zeilen mitschwingt. Sie scheint Wirkung zu zeigen: Mit Kiko King war er bereits zweimal in Los Angeles unterwegs. Darüber hinaus mit Gusgus, einer Elektroband aus Island, mit der er in vielen Städten dieser Welt spielte: Berlin, München, Hamburg, Wien, Istanbul, New York, San Francisco und andere.

Ein Traum erfüllte sich für die beiden, als die britische Trip-Hop-Band "Massive Attack" auf sie aufmerksam wurde. "Diese Idole haben sich unsere Show angesehen und sagten, sie würden es ,wicked' finden. Für mich eine recht angenehme Auszeichnung." "Wicked" kann man in diesem Zusammenhang als "abgefahren" übersetzen. 2014 wurden sie überraschend nach Los Angeles eingeladen, um auf der KCRW School Night, auf dem Brokechella Festival und in einem Club in Venice zu spielen. Mit Tricky, dem ehemaligen Sänger von Massive Attack, hat er zwischenzeitlich eine EP aufgenommen. Während sie diese planten, kam die große Überraschung: Massive Attack sowie der Rapper und Produzent Casisdead beteiligten sich kurzerhand an dem Projekt. Die EP enthält sieben Tracks und kam unter dem Namen "Tricky presents: OBIA EP" auf den Markt.

Den Sommer 2016 verbrachte Creativemaze mit Kiko King auf etlichen Festivals. Weitere Auftritte folgten als Vorband für Skye Edwards und Ross Godfrey von der Trip-Hop-Formation Morcheeba. Creativemaze und Kiko King haben ihr Album "Gnothi Seauton" genannt. Das ist Griechisch und bedeutet "Erkenne dich selbst". Ende November kam es auf den Markt.

Noch heute fährt Creativemaze regelmäßig zwei bis drei Wochen in seine alte Heimat, um dort Familie und Freunde zu treffen. Der Kontakt zum Murgtal ist also nicht abgebrochen - das soll er auch nicht.

www.facebook.com/kikokingcreativemaze

www.theclubmap.com