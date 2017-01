"Wir sind eine reiche Stadt!"

Gernsbach - Ein Hauch von Wehmut hat am Freitagabend durch die Stadthalle geweht: "Ich begrüße Realschul-Rektor Joachim Schneider besonders - er ist genauso wie ich bedroht vom Abschied und wegen des anstehenden Ruhestands zum letzten Mal in offizieller Funktion beim Neujahrsempfang dabei", äußerte Dieter Knittel. Der Gernsbacher Bürgermeister agierte jedoch bei seinem letzten Neujahrs-Auftritt nicht als Trauerkloß, sondern trumpfte mit zahlreichen Anflügen von Humor auf.

Die Lacher und viel Applaus nach 24 Jahren im Amt waren ihm daher bereits vor seiner nachdenklichen Neujahrsrede gewiss: Sei es bei der Begrüßung des "jungen Orchesters des Musikvereins Obertsrot", der 2017 sein 125-jähriges Bestehen feiert und deshalb wohl "keine Gründungsmitglieder mehr dabei" habe. Der Jubelverein erhielt im Übrigen dank seiner schwungvollen Beiträge unter Leitung von Dirigent Matthias Oefler ebenso viel Applaus wie Knittel.

Der Schultes blieb angesichts der gut gefüllten Reihen in der Stadthalle lakonisch und freute sich, dass die Stadt "die Konkurrenz gegen ,Egon' - den Sturm - gewonnen hat". Zudem vergaß er bei der Begrüßung der Ehrengäste nicht den wegen seiner schweren Erkrankung fehlenden SPD-Landtagsabgeordneten Ernst Kopp, der "uns hoffentlich bald wieder inspirieren kann mit seiner bescheidenen, fröhlichen Art". Genauso fröhlich machte auch Knittel weiter, als er sich freute, "dass endlich mal ein Minister unter uns ist". In dem Fall handelte es sich um Marina Minister, die für die Jugend des MV Obertsrot zuständig ist.

Beim diesjährigen Neujahrsempfang war es Knittel eine Herzensangelegenheit, einmal die "Leistungsträger aus 22 Vereinen zu ehren", sagte er mit Blick auf die Jugendleiter. Sie seien diejenigen, die jede Woche viel Zeit für "die Jugendarbeit investieren" und dem Nachwuchs in Sport- und Kulturvereinen Werte vermitteln und "Orientierung geben. Das ist auch wichtig, um engagierte Staatsbürger heranzubilden. Das tut uns gut, und die Stadt Gernsbach braucht ihr Engagement". So besitze die Gemeinde "in allen sechs Ortsteilen einen Musikverein und in jedem gibt es Jugendarbeit". Auch mit Blick auf die 22 engagierten Klubs in der Gemeinde befand der Bürgermeister stolz: "Wir sind eine reiche Stadt!" Den Jugendleitern beziehungsweise den an diesem Abend anwesenden Stellvertretern überreichte Knittel ein Weinpräsent und jedem einen "kleine Geldgabe" für die Jugendarbeit.

Wie schon die Oberbürgermeister in Gaggenau und Rastatt appellierte der Gernsbacher Rathaus-Chef an alle, sich für das Gemeinwohl und Chancengleichheit einzusetzen und gegenseitig zu helfen - egal, ob Vereinskamerad, Nachbar oder Flüchtling. Für egoistische Nationalstaaterei abseits der EU, etwa durch den "Brexit", zeigte er keinerlei Verständnis.

"Unsere Demokratie hat sich bewährt"

Vor allem brach Knittel eine Lanze für die Demokratie, auch wenn sie "sicher nicht perfekt ist". Doch es bleibe "festzuhalten: Unsere Demokratie hat sich bewährt. Sie garantiert Freiheit und Rechtssicherheit, sie hält die Menschenrechte hoch". Deshalb müsse jeder sein Wahlrecht nutzen bei der Bürgermeisterwahl am 9. Juli in Gernsbach wie auf Bundesebene.

Auf die lokalpolitisch wichtigen Themen ging Knittel ausführlich ein. Die "große Herausforderung, rund 300 geflüchtete und asylsuchende Menschen aufzunehmen, wurde bewältigt". Die vielen Helfer sollen künftig durch einen Integrationsbeauftragten Verstärkung erfahren. Neben zahlreichen Investitionen in Millionen-Höhe streifte das Stadtoberhaupt auch einmal mehr das Pfleiderer-Areal. Er sieht nun den Gemeinderat in der Pflicht, die Sanierung voranzutreiben, nachdem das Gutachten des Öko-Instituts die "Machbarkeit bestätigte".

Dass Knittel auch nach dem Ende seiner Dienstzeit der Stadt verbunden bleiben will, hatte er gleich zu Beginn seiner Neujahrs-Rede angekündigt. "Meine Familie und ich fühlen uns in Gernsbach zu Hause. Gernsbach wurde zu unserer Heimat", betonte Knittel und nannte als weiteren Grund, dass er hier "demnächst vier Enkel aufwachsen sehen will". Seine letzte Rede am Neujahrs-Empfang schloss der Bürgermeister mit angemessenen, bescheidenen Worten, die ihm viel Applaus einbrachten: "Ich jedenfalls freue mich auf ein weiteres gutes Miteinander mit Ihnen. Ab dem 1. Oktober dann an einem anderen Platz und in anderer Verantwortung. In der Verantwortung, einfach nur Bürger dieser Stadt sein zu dürfen."