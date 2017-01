Ein Handy ist kein Tagebuch Von Hartmut Metz Gernsbach - "Ich bin mir sicher, dass hier in der Klasse mindestens schon einer der Jungs Pornos auf dem Handy hat", sagt Georg Bierbaums emotionslos und ohne Vorwurf in der großen Pause. Er hat sich gerade mit der Klasse 5c der Realschule über Sicherheit im Netz unterhalten. Und "Mädchen, die sich ohne BH oder ganz nackt ablichten und Bilder an ihren Freund für drei Wochen senden" sind ein weiteres "schlimmes" Problemfeld - in einer fünften Klasse! Das mag hart klingen, vor allem für die Väter und Mütter von Elfjährigen. Doch: "Die Eltern sind vollkommen blauäugig", findet Bierbaums am Rande des Medienpräventionsprojekts "Sicher im Netz" in den fünften Klassen der Gernsbacher Realschule. "Wir gehen immer mehr in jüngere Klassenstufen", berichtet Bierbaums, dass er einst in siebten Klassen angefangen habe - und inzwischen "Anfragen aus Grundschulen" erhalte, um die Kinder für den Umgang mit dem Smartphone zu wappnen. "Cybermobbing, Beschimpfungen, Verleumdung, herumgeschickte Fotos. Ja, in der siebten Klasse kursierte unlängst sogar ein richtiges Kopf-ab-Video aus Syrien oder dem Irak", zählt Rektor Joachim Schneider auf und berichtet von "mehr als einem Unterrichtsausschluss". Deshalb will er "einmal im Jahr die fünften Klassen für das Thema sensibilisieren" und opfert dafür gerne einen Vormittag mit den Polizisten Bierbaums und Marco Naskowski. Teures Smartphone ein Statussymbol Die Kinder hören in den drei Stunden aufmerksam zu. Einfühlsam erkundigt sich Jugendkoordinator Bierbaums erst einmal nach den Vorlieben im Netz und welches Smartphone die Schüler haben. Schnell wird klar: Unter einem Samsung Galaxy oder einem Apple iPhone tun es die Wenigsten. Nur bei Schulsozialarbeiterin Simone Gernsbeck-Scherer kommen Marke und Typ des Handys nicht wie aus der Pistole geschossen. "Jeder hat eines für 400, 500 Euro. Damit steigen auch Ungeliebte im Status", wissen die Ordnungshüter ebenso wie die Schulsozialarbeiterin um den Wertewandel und den Wandel der Zeit. Lediglich ein Mädchen besitzt kein Smartphone, dafür hat sie ein Tablet. Abseits der obligatorischen Whatsapp-Nutzung geben immerhin fast alle vor, kontrolliert zu surfen, etwa nur daheim oder lediglich auf Seiten, die ihnen die Eltern erlauben. Die Mädchen schauen ihren Angaben nach meist Musikvideos oder eines auch noch Filme mit Playmobil-Figuren. Die Jungs sind Youtube-Freaks, manche kicken virtuell bei "FIFA" oder tummeln sich beim Online-Spiel "Minecraft". Bierbaums hakt ein bei Musik und Snapchat. "Musik über eine App zu hören, das ist erlaubt. Nicht aber, wenn ihr bei Youtube Lieder herunterladet! Wenn das herauskommt, kann das eure Eltern richtig viel Geld kosten", warnt Bierbaums und Gernsbeck-Scherer ergänzt, "obwohl das Herunterladen funktioniert." Der Jugendkoordinator von der Gaggenauer Polizeidienststelle warnt vor allem die Mädchen davor, über Snapchat Fotos zu verschicken. Die Schüler sind informiert, dass die Bilder dort nur kurz angezeigt werden. "Angeblich!", unterstreicht Bierbaums und verweist darauf, "dass sie mit Programmen wiederhergestellt werden können." Mancher Schüler weiß bereits um die Möglichkeit, schnell einen Screenshot von dem Bild zu machen - und wenn es sich um eindeutige Posen handelt und der Freund vielleicht plötzlich kein Freund mehr ist, weil "Vertrauen verrutscht", kann das unangenehme Folgen haben. "Es ist also eine trügerische Sicherheit bei Snapchat", betont der Polizist, der bereits seit 18 Jahren in der Prävention arbeitet. Rektor Schneider sieht aber nicht nur bei den Schülern Beratungsbedarf - erschreckend findet er es, wenn wie im vorigen Schuljahr nur 19 von 60 Elternpaaren einer Einladung folgen (zuletzt waren es 30). "Die sind dann plötzlich bestürzt und können es sich nicht erklären, wenn es zu Auswüchsen kommt." Bierbaums und Naskowski stellen daher unmissverständlich klar: "Die Eltern bezahlen die Handys und die Gebühren und haben die Pflicht, die Passwörter ihrer Kinder zu kennen und zu schauen, was die im Web machen. Das hat nichts mit Vertrauensbruch zu tun. Ein Auge in ein persönliches Tagebuch oder auf ein Handy zu werfen, ist ein Unterschied!"

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Schwarzwaldhochstraße

Vorsicht - Sturmböen Schwarzwaldhochstraße (lsw) - Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Schneeverwehungen in den Bergen Baden-Württembergs. Oberhalb von 1.000 Metern kann es am Mittwoch bei schweren Sturmböen bis zu 100 Kilometern pro Stunde zu starken Schneeverwehungen kommen (Foto: dpa). » Weitersagen (lsw) - Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Schneeverwehungen in den Bergen Baden-Württembergs. Oberhalb von 1.000 Metern kann es am Mittwoch bei schweren Sturmböen bis zu 100 Kilometern pro Stunde zu starken Schneeverwehungen kommen (Foto: dpa). » - Mehr Bühl

Lebensretter an der Zimmerdecke Bühl (tgm) - Rauchmelder sind in Baden-Württemberg seit 2015 Pflicht. Auch wenn durch das neue Gesetz bei den Feuerwehren die Anzahl der Fehlalarme gestiegen ist, finden die Kommandanten die Regelung absolut sinnvoll - auch Günter Dußmann von der Feuerwehr Bühl (Foto: tgm). » Weitersagen (tgm) - Rauchmelder sind in Baden-Württemberg seit 2015 Pflicht. Auch wenn durch das neue Gesetz bei den Feuerwehren die Anzahl der Fehlalarme gestiegen ist, finden die Kommandanten die Regelung absolut sinnvoll - auch Günter Dußmann von der Feuerwehr Bühl (Foto: tgm). » - Mehr Baden-Baden

Zwei Kommissare, leicht nostalgisch Baden-Baden (red) - Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl ermitteln seit gut 20 Jahren als Münchner "Tatort"-Kommissare. Jetzt gastierten die beliebten Schauspieler im Theater Baden-Baden mit ihrer Fassung von Charles Dickens nachdenklicher "Weihnachtsgeschichte" (Foto: Viering). » Weitersagen (red) - Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl ermitteln seit gut 20 Jahren als Münchner "Tatort"-Kommissare. Jetzt gastierten die beliebten Schauspieler im Theater Baden-Baden mit ihrer Fassung von Charles Dickens nachdenklicher "Weihnachtsgeschichte" (Foto: Viering). » - Mehr