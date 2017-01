"Feuerwehr für immer": Tagsüber Beruf, abends Freizeit

Gaggenau - Christian Knopf (30) ist Feuerwehrmann aus Leidenschaft. Den ganzen Tag mit der Feuerwehr zu tun haben, das war sein Jugendtraum. Er konnte ihn sich erfüllen. Knopf ist seit 2013 Ausbilder an der landeseigenen Feuerwehrschule (LFS) in Bruchsal. Er ist mitverantwortlich dafür, dass Feuerwehrangehörige aus ganz Baden-Württemberg gut ausgebildet werden. Der Grundstein für seinen heutigen Beruf wurde in Gaggenau gelegt.

An der LFS werden pro Jahr mehr als 6000 Lehrgangs- oder Kursteilnehmer ausgebildet. Aus diesem Grund wird eine "Vollpension" angeboten, denn die Schulungen gehen über mehrere Tage oder Wochen. Für die Ausbildung sind 41 Ausbilderinnen und Ausbilder zuständig. "Ob bei technikorientierten oder Laufbahnlehrgängen, Fortbildungsseminaren oder Sonderveranstaltungen: Jeder der Ausbilder ist auf seinem Gebiet ein ausgewiesener Fachmann", versichert die LFS.

Mit rund 13 Jahren zog es Christian Knopf in die Jugendfeuerwehr in Freiolsheim. Dort wuchs er auf, in Malsch ist er geboren. Bis heute fühlt er sich dem Gaggenauer Höhenstadtteil verbunden, auch wenn er jetzt mit Freundin Julia in der Kernstadt zu Hause ist. In Gaggenau besuchte er das Goethe-Gymnasium, bevor er an das Technische Gymnasium nach Rastatt wechselte. Nach dem Abitur studierte er in Karlsruhe Maschinenbau. Ein Jahr lang war er danach in der Entwicklung als Konstrukteur in der Automobilbranche tätig.

Während dieser Zeit hat er die Feuerwehr nie aus den Augen verloren, denn er war und ist Aktiver in der Abteilung Freiolsheim. 2011 ergriff er die große Chance, seinen Traum wahr werden zu lassen: Er begann die zweijährige Ausbildung zum gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst an der LFS. Bei der Berufsfeuerwehr Freiburg absolvierte er seine Grundausbildung. Danach folgte ein Einsatzpraktikum in Ulm. Vor einem weiteren Praktikum in Heilbronn stand der Führungslehrgang 1 auf der Agenda. Zum Schluss besuchte er den Inspektorenlehrgang Teil I und Teil II an der LFS. Dazwischen lag ein weiterer Abschnitt bei der Berufsfeuerwehr Stuttgart.

Danach war es 2013 so weit: Er bekam die ersehnte Stelle als Ausbilder - wechselte also von der Schulbank ans Lehrerpult. Als Brandamtmann unterrichtet er insbesondere in dem Fachbereich "Einsatztaktik und Bauwesen". Hier schult er Führungskräfte sowohl aus freiwilligen Feuerwehren als auch von Berufsfeuerwehren. Der Schwerpunkt liegt auf der Ausbildung zum Gruppen- und Zugführer.

Freundin Julia, Hund "Ico", seine Familie und die freiwillige Feuerwehr sind heute sein Freizeitausgleich. Im vergangenen Jahr legte er mit Angehörigen der Abteilungen Freiolsheim und Michelbach als Mannschaftsmitglied das Goldene Leistungsabzeichen ab. "In Gaggenau habe ich mir das Abc der Feuerwehr angeeignet und die wertvolle Arbeit einer Feuerwehr schätzen gelernt", berichtet Knopf.

Leid, Elend, Schicksalsschläge - das bekommen Feuerwehrleute oft hautnah mit in der Praxis. Doch die Dankbarkeit der Menschen, denen geholfen werden konnte, wiegt das mehr als auf. An der LFS gefällt Knopf besonders die Zusammenarbeit mit immer neuen "tollen" Menschen. "Wir können eine sehr vernünftige, hochmoderne, praxisgerechte und realitätsnahe Ausbildung anbieten", betont Knopf. Kein Wunder also, dass seine Begeisterung immer noch lichterloh brennt. Schließlich konnte er seinen Kindheitstraum wahr werden lassen: "Feuerwehr für immer."

www.lfs-bw.de