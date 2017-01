Vielfältige Aktivitäten der Auer Turner Weisenbach (rag) - Sieht man von dem Weisenbacher Straßenfest einmal ab, so war es kein besonderes Jahr für den Auer Turnverein. "Keine spektakulären Aktionen", meinte der Vorsitzende Alfred Schmitt bei der Jahreshauptversammlung am Sonntag. Doch bei den Berichten der Funktionäre und Übungsleiter zeigte sich ein Vereinsgeschehen, das die vielfältigen Aktivitäten der Auer Turner sichtbar machte. Sowohl der Vorsitzende als auch Schriftführerin Daniela Debelt konnten in ihren Rückblicken zahlreiche Ereignisse in Erinnerung rufen. Neben dem Übungsbetrieb waren die Mitglieder beim Familiennachmittag der LAG Obere Murg in Bermersbach helfend dabei, beim Panoramalauf stellten sie Streckenposten und Kuchen, sie richteten einen Seniorennachmittag aus, bei dem viel gesungen wurde. Mit einem Abenteuer-Lager beteiligte sich der Turnverein am Ferienprogramm der Gemeinde. Die Ostermontagswanderung führte die Teilnehmer nach Loffenau, die Skatfreunde feierten 500 Jahre Reinheitsgebot des deutschen Biers. Beim Weisenbacher Straßenfest im Ortsteil Au hatten die Turner Französisches für die Besucher auf der Karte. Kassenverwalter Timo Schneiders erläuterte ausführlich Einnahmen und Ausgaben. Die Revisoren Silke Wolff und Ingo Bleier hatten keine Einwände gegen das Zahlenwerk. In den Berichten der Fachwarte wurde das breite sportliche Angebot des Vereins deutlich. Beim Mutter-Kind-Turnen wird die bisherige Leiterin Magda Mayer ihr Amt in die Hände von Erin Gaiser abgeben. Beate Häfele-Zapf, Silke Wolff und Simone Göring betreuen die vier bis sechs Jahre alten Kinder, die Schüler und Schülerinnen sechs bis 13 Jahre sind bei Petra Bleier, Rita Rodio, Sibylle Bleier und Alexandra Schmitt gut aufgehoben. Die Hip-Hop-Gruppe betreut Vera Brand; Isabelle und Tanja Wunsch leiten die Aerobic-Gruppe. Ingrid Haitz führt die Fit-und-Gesund-Abteilung sowie die Turner-Frauen über fünfzig Jahren. Der Vorsitzende Alfred Schmitt ist für Badminton verantwortlich. Dieter Fröhlich steht der Ski-Abteilung vor und Jürgen Heitz ist für die Leichtathleten zuständig. Bürgermeister-Stellvertreter Uwe Rothenberger äußerte sich anerkennend über die Arbeit der Vereinsverwaltung und lobte besonders die gute Zusammenarbeit der Übungsleiter. Für ihn ist klar: "Ihr macht alles richtig." Die Wahlen brachten keine Veränderung in der Vereinsleitung. Einstimmig wurden Rene Brand als Repräsentationsvorstand, Daniela Debelt als Schriftführerin und Timo Schneiders als Kassierer bestätigt. Dieter Fröhlich, Dietmar Wetzel, Heiko Dieterle und Sven Weber sind die alten und neuen Beisitzer. Auf der Tagesordnung stand auch die Ehrung langjähriger Mitglieder. Für 25 Jahre im TV Au erhielten Andreas Bleier, Claudia Bleier, Petra Bleier, Frank Faißt, Ursula Krieg, Uwe Krieg, Hans-Georg Künstel, Dunja Schneiders und Alexander Slaby die Ehrenurkunde. Für 40-jährige Mitgliedschaft wurden Susanne Forcher, Alexander Gerstner, Maria-Luise Kast und Jutta Mantei ausgezeichnet. Zu Ehrenmitgliedern ernannte der Verein Norbert Herrmann, Sonja Irth, Harald Maurer, Dorita Siebert und Manfred Siebert.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben