Rektor: "Sachkundeunterricht pur"

Von Ulrich Jahn Gaggenau - Die Mitarbeiter der Fachfirma leisten mit ihren Baggern ganze Arbeit. Vom einstigen Pavillon der Eichelbergschule Bad Rotenfels ist nicht mehr viel zu sehen. Teile des Verbindungsgangs erinnern noch daran, dass sich dort ein Teil der Schule befand. Jetzt macht der Anbau Platz für ein neues Wohngebiet "Nördlich der Pestalozzistraße. Der Zustand des Pavillons war "irreparabel", hatte Rektor Achim Rheinschmidt bereits Ende 2015 vor dem Gaggenauer Gemeinderat erklärt. Bei "Schlagregen" dringe Wasser ein. Die Schule verfüge über genügend Raumreserven. Das Baugebiet selbst war lange Zeit nicht unumstritten. Insbesondere Anwohner und besorgte Eltern, die eine Gefährdung der Schüler und Kindergartenkinder befürchteten, sprachen sich gegen die ursprüngliche Planung aus. Immerhin befinden sich in dem Bereich, dem Schulzentrum Dachgrub, die Eichelbergschule, Realschule, Erich-Kästner-Schule und Ludwig-Guttmann-Schule, außerdem der Kindergarten St. Laurentius. Doch nach Infoveranstaltungen und diversen Gesprächen (Anwohner hatten nach eigenen Angaben rund 250 Unterschriften gegen die Planung gesammelt) einigte man sich auf einen Kompromiss. Demnach entstehen acht Baugrundstücke. Ursprünglich waren zehn angedacht. Auch die Verkehrsführung wurde modifiziert. Wie Manfred Mayer, Pressesprecher der Stadt Gaggenau, auf Anfrage erklärte, seien die Arbeiten zur Innenentkernung des Schulpavillons seit 9. Januar im Gange. Die Abtrennung des Pavillons vom Schulgebäude erfolgte - um den Schulbetrieb nicht zu stören - am vergangenen Wochenende. Momentan läuft der Abriss des Pavillons. Dieser "wird voraussichtlich bis 10. Februar abgeschlossen sein", so Mayer. Die Tiefbauarbeiten zur Erschließung des Baugebiets beginnen voraussichtlich am 23. Februar. Die Erschließungsarbeiten werden wohl bis Ende Mai abgeschlossen sein. Im dortigen Bereich entstehen acht Baugrundstücke. Rektor Achim Rheinschmidt will einen "sachlichen Umgang" mit der Thematik. Nach anfänglich kleineren Problemen klappe die Kommunikation, auf die Belange der Schule werde Rücksicht genommen. Die aktuell laufenden Arbeiten bezeichnet der Rektor als "Sachkundeunterricht pur". Denn wann könnten die Schüler Abrissarbeiten so hautnah verfolgen wie in Bad Rotenfels - vom geheizten Klassenzimmer aus. Da momentan Winter mit entsprechenden Temperaturen herrsche, gebe es wegen der geschlossenen Fenster auch keine Lärmbelästigung. Lärmintensiv dürfte die Entfernung der Bodenplatte des ehemaligen Pavillons sein. Sie erfolge deshalb zu einer Zeit, in der der Schulbetrieb nicht gestört wird. Die Absprachen mit Bürgermeister und Hochbauamt liefen gut. Eltern würden sich direkt an ihn wenden, sagte Rheinschmidt. Der Gemeinderat hatte im Dezember 2015 einstimmig einen geänderten Satzungsentwurf für das Baugebiet "Nördlich der Pestalozzistraße" bei der Eichelbergschule in Bad Rotenfels gebilligt. Sprecher aller Fraktionen waren voll des Lobes über die letztlich gefundene Lösung.

