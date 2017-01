Traum von einer Grundschule in Uganda

Im Gespräch mit dem BT erzählte er von seinen Projekten, die mit Hilfe der Spenden aus dem Murgtal in Uganda ermöglicht werden. Nach fünf Jahren ist Kiggundu nicht mehr nur arbeitender Gast, sondern für viele auch ein guter Freund. Seinen Urlaub verbringt der 56-Jährige regelmäßig in Forbach. Dank seiner hervorragenden Deutschkenntnisse ist er mittlerweile für viele ein interessanter Gesprächspartner geworden.

Mit leeren Händen geht er auch dieses Mal nicht auf die lange Heimreise, die über 24 Stunden dauern wird. Nicht nur die Spende des Kirchenchors, sondern auch anderer Gönner machen Projekte in seiner Heimat möglich, wie den Kindergarten St. Antonius, den in Kiggundus Heimatstädtchen Mityana bereits über 70 Kinder besuchen. "St. Antonius heißt er, weil ich der Pfarrei in Bermersbach sehr dankbar bin für ihre Unterstützung", erklärt Kiggundu den Namen.

Das Projekt, das auch dank einer großen Einzelspende einer Forbacher Familie so schnell realisiert werden konnte, hat er bereits in Bermersbach vorgestellt (das BT berichtete).

Bildung wird in seiner Heimat immer wichtiger, erzählt Kiggundu. Kinder, die einen guten Kindergarten besucht haben, habe schulisch viel mehr Möglichkeiten. Dabei ist ein Kindergarten als Schritt zu mehr Bildung nicht billig. "Durch die Spenden können wir unsere Beiträge günstig halten mit etwa 85 Euro pro Quartal", erläutert Kiggundu. Viel Geld für seine Landleute, die aber für die Qualität und die gute Versorgung ihrer Kinder gerne bezahlen. Denn so können sie in der nahen Hauptstadt Kampala (74 Kilometer entfernt) arbeiten gehen. In der ganztägigen Einrichtung werden die Kinder betreut, besuchen die Vorschule, werden mit Essen versorgt und können auch ihren Mittagsschlaf halten.

"Wir sind so froh, dass wir jetzt auch einen Bus anschaffen konnten", erzählt Kiggundu. Bislang seien die Kinder im Umkreis von fünf Kilometern mit dem Motorrad eingesammelt worden: "Schrecklich gefährlich - vier bis fünf Kinder ohne Helm auf einem Motorrad mit der Begründung, die seien so klein, die hätten da schon Platz", erzählt der Geistliche, für den Bildung eine Herzensangelegenheit ist.

Deshalb plant er bereits weiter. Er möchte eine christliche Grundschule in Mityana in absehbarer Zeit einrichten. Sieben Jahre gehen die Kinder zur Grundschule, daran können sich Highschool und Universität anschließen.

Kiggundu beobachtet mit Sorge, dass es zunehmend zu politischen Unruhen kommt. Er sieht vor allem in einer guten Bildung der Bevölkerung die Möglichkeit, Uganda auch in Zukunft friedlich weiterzuentwickeln. Dazu möchte er beitragen. Nachdem der Kindergarten nun realisiert ist, bereitet er die Gründung der Grundschule vor - organisatorisch und durch das Sammeln von Spenden. "Gute Schulen sind bei uns leider nicht der Standard, obwohl die Eltern für alle Schulen Geld bezahlen müssen. Eine gute Schule wäre mein Traum, denn die Eltern sagen, jetzt haben unsere Kinder einen guten Kindergarten besucht und müssen dann auf eine schlechte Schule gehen." Wer mit John Kiggundu spricht, der spürt es: Er ist ein Mann, der auf die Hilfe seines Gottes vertraut, aber auch weiß, dass er selbst kräftig mit anpacken muss, damit seine Träume in Erfüllung gehen.