Einige Millionen werden vergraben

Bäderfrage: Ein wichtiges Thema, das die Kommune gleich zu Beginn des Jahres intensiv beschäftigen wird, ist die Frage, wie es in Sachen Waldseebad und Hallenbad weitergeht. Stadtverwaltung und Gemeinderat haben sich hier auf einen "Fahrplan" verständigt. "Mit dem Haushaltsplan können und wollen wir Entscheidungen nicht vorweg nehmen", betonte OB Florus. Die Ansätze "sind vielmehr als Platzhalter zu verstehen, um je nach Ausgang der Entscheidung handlungsfähig zu sein." So sind im Haushaltsjahr 2017 für das Waldseebad 500000 Euro und für 2018 zwei Millionen Euro veranschlagt. Außerdem ist eine Verpflichtungsermächtigung ausgebracht.

Verkehr: Nachdem wesentliche Inhalte des bisherigen Verkehrskonzepts, insbesondere die Querspange und der Rotherma-Knoten, umgesetzt sind, liegt der Augenmerk jetzt verstärkt auf der grundhaften Sanierung von Gemeindestraßen. Insgesamt sind für den Unterabschnitt Straßen, Wege, Plätze und Brücken im Haushaltsjahr 2017 Ausgaben von fast 2,8 Millionen Euro und im Haushaltsjahr 2018 von etwas mehr als 2,54 Millionen Euro veranschlagt.

Entsprechend der vom Gemeinderat gebilligten Prioritätenliste sind größere Einzelprojekte die Sanierung von Bismarck-, Goethe- und August-Schneider-Straße in der Kernstadt, Arbeiten am Elefantenweg zwischen Gaggenau und Ottenau, Verbreiterung der Josef-König-Straße in Bad Rotenfels sowie die Sanierung der Dorfstraße und der Friedhofszufahrt im Stadtteil Sulzbach. Im Stadtteil Michelbach stehen die Karl-Stricker-Straße und die Otto-Hirth-Straße auf dem Arbeitsprogramm.

Wohnbaugebiete: "Akzente wollen wir in den nächsten beiden Jahren auch bei der Ausweisung und Erschließung von Baugebieten setzen", betont der OB. Für das neue Baugebiet "Nördlich der Pestalozzistraße" im Stadtteil Bad Rotenfels sind 600000 Euro eingeplant (siehe Bericht auf dieser Seite).

Für die Erschließung des Baugebiets "Im Eck" in Oberweier sieht der Haushalt 2017 405000 Euro vor. Im Jahr 2018 rechnet die Verwaltung mit etwas mehr als 950000 Euro für den sechsten Abschnitt in der "Heil" in Gaggenau und mit etwa 110000 Euro für eine kleinere Maßnahme "Am Neufeld" in Ottenau. "Dass wir mit unserer Wohnbaupolitik richtig liegen, belegt im Übrigen der Zuwachs an Einwohnern, den wir in den zurückliegenden Jahren verzeichnen können", so Oberbürgermeister Christof Florus. Gaggenau sei als Arbeits- und Wohnstandort attraktiv. Deshalb wolle man dafür sorgen, dass hier Familien ihren Traum von den eigenen vier Wänden realisieren können.

Hochwasserschutz: Florus bezeichnet dies als Herkulesaufgabe für die nächsten Jahrzehnte. Erste Schritte sind mit dem Projekt an der Murg im Bereich des Mercedes-Benz-Werks bereits realisiert worden.

Im Doppelhaushalt 2017/2018 stehen von kommunaler Seite Maßnahmen am Selbach, insbesondere im Bereich des Kuppelsteinbads, und am Querbach in Sulzbach auf dem Programm. Insgesamt weist der Haushaltsplan für Wasserläufe und Hochwasserschutz in zwei Jahren Ausgaben von 1,75 Millionen Euro aus.

Hinzu kommen Ausgaben für Maßnahmen am Traischbach im Bereich des Waldseebads.