Gaggenau will eine fahrradfreundliche Kommune werden Gaggenau (uj) - In Sachen Radwege und Fahrradabstellmöglichkeiten in der Innenstadt und an Bushaltestellen gibt es in Gaggenau Nachholbedarf. Aus diesem Grund hatte der Gemeinderat im Oktober 2015 "der Bildung einer Arbeitsgruppe zur Erarbeitung eines Radverkehrskonzepts" zugestimmt. Unter Vorsitz von Bürgermeister Michael Pfeiffer setzt sich die Gruppe aus Vertretern der Verwaltung, des Gemeinderats, der Polizei und des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) zusammen. Die Ergebnisse der insgesamt sechs Sitzungen der Arbeitsgruppe werden dem Gemeinderat in dessen Sitzung am kommenden Montag, 23. Januar, 18 Uhr, vorgestellt. Die Ergebnisse sollen in das Radverkehrskonzept eingearbeitet werden. Zudem schlägt die Verwaltung vor, dass Gaggenau Mitglied der "Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg" (AGFK-BW) wird. Dort sind aus der Region schon Rastatt, Baden-Baden, Bühl und Sinzheim vertreten. Voraussetzungen für eine Mitgliedschaft sind ein formeller Beschluss des Gemeinderats, fahrradfreundliche Kommune werden zu wollen, die Benennung eines Fahrradbeauftragten aus der Verwaltung, Bereitschaft zur Mitarbeit in der Mitgliederversammlung und mindestens einer Facharbeitsgruppe sowie Zahlung eines Jahresbeitrags von 2000 Euro. Mit dem Antrag auf Mitgliedschaft solle, so die Verwaltung in der Sitzungsvorlage, "ein weiteres Signal zur Förderung des Radverkehrs in Gaggenau" gesetzt werden. Gaggenau hat bisher rund 13 Kilometer eigenständige innerstädtische Radwege. Die übrigen Radverbindungen würden über das normale Straßennetz geführt, viele davon über Straßen mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern. Bei den Radwegen handle es sich um etwa neun Kilometer "benutzungspflichtige Radwege", unmittelbar an eine Straße angrenzend, aber baulich getrennt sind. Sie seien als gemeinsame Fuß- und Radwege ausgelegt, "so dass es, auch aufgrund zu geringer Breite, zu Konfliktsituationen kommen kann". In den vergangenen Jahren gehe die Entwicklung bundesweit wieder dazu über, den Radverkehr auf der Straße mitzuführen. Die Erfahrungen der Polizei hätten gezeigt, "dass die Sicherheit für die Radfahrer in den meisten Fällen steige, wenn sie ständig im Verkehr wahrgenommen werden". Für und Wider Benutzungspflicht Die Ergebnisse einer Überprüfung der Wege durch die Arbeitsgruppe habe ergeben, dass die Benutzungspflicht der Radwege für 4,5 Kilometer entbehrlich sei und zum Teil bereits aufgehoben worden sei. Auf weiteren 4,5 Kilometern bleibe die Nutzungspflicht erhalten. Dies seien insbesondere die Radwege im Bereich der Rotherma-Querspange und im Gewerbegebiet Bad Rotenfels sowie die Radwege in die Stadtteile Selbach und Michelbach. Änderungen der Markierungen im Einmündungsbereich der Schiller-, Goethe- und Michelbacher Straße sowie ein Rückschnitt der Gehölze in den Verkehrsinseln an der Einmündung Goethestraße seien als Sofortmaßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit beschlossen worden. Mittelfristiges Ziel solle es sein, einen Fahrradschutzstreifen im Bereich der Einfahrt zum Daimler-Gelände in Fahrtrichtung Ottenau einrichten zu können. Damit solle die unübersichtliche Situation beim Überqueren der Michelbacher Straße verbessert werden. Eine bauliche Änderung sei auch an der Einmündung Eckener Straße/Amalienbergstraße angedacht. Die Verbindung der Stadtteile sei in großen Teilen auf Radwegen oder Wirtschaftswegen gewährleistet. Wesentliche Lücken stellten die fehlenden straßenparallelen Verbindungen nach Sulzbach und nach Winkel dar. In weiten Teilen zu schmal sei der gemeinsame Geh- und Radweg von Gaggenau nach Michelbach. Ziel müsse sein, den Weg zu verbreitern. Auch dem Thema Fahrradabstellplätze hat sich die Arbeitsgruppe gewidmet. Im Bereich des Bahnhofs gebe es nach dem Umbau eine ausreichende Zahl an Stellplätzen. Anders sehe es an vielen Stellen im Stadtgebiet aus, unter anderem an den fast 50 Bushaltestellen in Gaggenau samt Stadtteilen. Im Frühjahr/Sommer sollen die Bushaltestellen diesbezüglich genauer untersucht werden.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Gaggenau

Chancen für Stadtentwicklung Gaggenau (uj) - Chancen für die Innenstadtentwicklung sieht die SPD-Fraktion mit dem Abriss des sanierungsbedürftigen Hallenbads. Es sollte an anderer Stelle in der Innenstadt neu gebaut werden. Als Folge könnte die Fußgängerzone in der Hauptstraße verlängert werden (Foto: Jahn). » Weitersagen (uj) - Chancen für die Innenstadtentwicklung sieht die SPD-Fraktion mit dem Abriss des sanierungsbedürftigen Hallenbads. Es sollte an anderer Stelle in der Innenstadt neu gebaut werden. Als Folge könnte die Fußgängerzone in der Hauptstraße verlängert werden (Foto: Jahn). » - Mehr