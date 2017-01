Die Forderung nach dem Leitbild Von Markus Mack Forbach - Forderungen und mahnende Worte, aber auch Zuspruch und Dank - die Sprecher von Fraktionen und im Forbacher Gemeinderat vertretenen Parteien nutzten die Verabschiedung des Haushaltsplans für 2017 für ihre Stellungnahmen. Trotz aller verbalen Kritik wurde der Etat mit einem Gesamtvolumen von rund 15,6 Millionen Euro von den anwesenden Gemeinderäten einstimmig verabschiedet. Sabine Weiler gab für die CDU-Fraktion die Stellungnahme ab. Sie kritisierte, dass es zum Etat keine Klausurtagung gegeben habe wie bislang, sondern dieser lediglich in einer Sitzung vorgestellt worden war. Sie hielt Bürgermeisterin Katrin Buhrke vor, die schwierige Finanzlage der Gemeinde auch nach fast dreijähriger Amtszeit mit angeblichen Fehlern und falschen Sachzwängen unter der Regie des vorherigen Gemeinderats, des Bürgermeisters und der Verwaltung zu rechtfertigen. Der Großteil der Ausgaben des Vermögenshaushalts (1,9 Millionen Euro) sind für die Nachfinanzierung des Feuerwehrhauses (210000 Euro), die Brückensanierungen (800000 Euro) sowie die neuen Heizungen in der Festhalle Gausbach (72000 Euro) und im Hundsbacher Haus des Gastes (52000 Euro) vorgesehen. Die CDU beantragte zu prüfen, ob man eventuell die Sanierung einer Brücke zurückstellen und so finanzielle Spielräume für eine Straßensanierung entstehen könnte. Die zeitgemäße Ausstattung der Feuerwehr trage zur Sicherheit bei. Allerdings halte es die Fraktion für gewagt, alleine den "ehrenamtlich hoch engagierten Kameraden die Aufgabe zu überlassen", welche Investitionen angemessen seien. Die CDU beantragte, einen Feuerwehrsachverständigen heranzuziehen. Zur Verbesserung der Lebensqualität zählen neben Feuerwehr und Wasserversorgung die Pflege des Ortsbilds. Kritikpunkt war der Anstieg der Personalkosten, die CDU sieht möglichen Unterstützungsbedarf durch einen externen Berater. Achim Rietz mahnte für die Freien Wähler eine strategische Zukunftsentwicklung an. Es sei nicht hilfreich, immer wieder auf mögliche Versäumnisse der Vergangenheit hinzuweisen. Man wolle keinen Instandhaltungsmasterplan, sondern einen Entwicklungsmasterplan. Visionäre Ideen gefragt Es sei daher wichtig, dass bald ein Leitbildprozess angegangen werde. Kraft ihres Amtes besetze die Bürgermeisterin die zentrale Position der Gemeinde. Bei ihr müssten kreative und visionäre Ideen zusammenlaufen. Das Amt biete die Möglichkeit für Vernetzung in Politik und Wirtschaft. Gemeinde- und Ortschaftsräte könnten zuarbeiten. Für die Umsetzung müsste in erster Linie die Bürgermeisterin sorgen, machte Rietz deutlich. Auch er wies auf die Sachzwänge für die Investitionen hin. Kritik kam auf an der Nachfinanzierung von 210000 Euro für die Sanierung des Feuerwehrhauses. Diese werde in einer kommenden Sitzung noch erläutert, sagte die Bürgermeisterin zu. Für die Investition in die Wasser- und Abwasserversorgung gebe es keine Alternative. Die kommenden Jahre seien eine große Herausforderung. Grünen-Rätin Margrit Haller-Reif sieht im Etat einen sorgsamen Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln. Sie würde sich für Verwaltung und Gemeinderat einen zielführenden Gestaltungsspielraum wünschen, dieser sei aber kaum gegeben. Auch sie sieht den erheblichen Investitionsstau aus der Vergangenheit, vor allem bei der Infrastruktur, als einen Grund für die Situation. Die größte Herausforderung für den Gemeinderat zusammen mit der Verwaltung sei, den Balanceakt zwischen notwendigen infrastrukturellen Investitionen und nachhaltiger Zukunftsplanung einigermaßen hinzubekommen. Mit einem Leitbild könne dies schneller, effizienter und aussichtreicher erfolgen. Es gelte, sich zu allererst am Sachthema zu orientieren, so lautete ihr Appell. Verschiedene Themen benannte Horst Fitz für die SPD in seiner Stellungnahme. Zunächst gelte es, Ziele zu setzen. Außerhalb der "schweren Hypothek" des Sanierungsstaus bei Brücken, Wasser und Abwasser wolle man den Blick in die Zukunft richten. Im engen Schulterschluss von Gemeinderat und Verwaltung müsse es gelingen, die Mammutaufgaben zu stemmen und Spielräume für Forbachs Zukunft zu schaffen. Der vielzitierte Masterplan müsse gemeinsam entwickelt werden, nur dann werde er von allen mitgetragen. Er dankte der Verwaltung, dass der Antrag der SPD aufgegriffen wurde und diese eine Leitbildentwicklung umsetzen wolle. Vorschlag für die Breitbandversorgung Die Einnahmensituation der Gemeinde gelte es zu verbessern, so Fritz. Dazu zählt die SPD die Bereitstellung geeigneter Gewerbeflächen sowie eine leistungsfähige Internetversorgung mit Glasfasertechnik. Die Entwicklung des Gewerbegebiets Wolfsheck sei eine "historische Chance". Beim Thema Breitbandversorgung habe die SPD eine Idee im Gespräch mit der Netze BW entwickelt, die vorhandene Infrastruktur der EnBW zu nutzen, Es gehe um vorhandene freie Glasfasern zum Kraftwerk Forbach und zur Schwarzenbachtalsperre sowie als neue Komponente eine direkte Verbindung nach Hundsbach über den Hundsbach-Stollen. Welche Lösung umgesetzt werde, sei nicht entscheidend. Wichtig sei nur, Firmen und Bürgern in Hundsbach und anderen unterversorgten Bereichen schnell und technisch optimal zu helfen.

