Schulen für die Sonne begeistern

Gernsbach - Zweierlei ist klar: Reich werden die neun Schüler mit ihrer ersten Firma nicht. Und der Mindestlohn ist bei Freesowa kein klassenkämpferisches Thema - karge 50 Cent pro Stunde zahlt das vier Monate alte Unternehmen seinen Mitarbeitern aus. Zahltag ist daher nur einmal pro Quartal, berichten Geschäftsführer Moritz Kast und Marketingchefin Emma Hoogendoorn trotzdem strahlend wie die Sonne, die sie bald nutzen wollen.

Spaß macht die Arbeit den beiden Schülern aus der Kursstufe 1 des Albert-Schweitzer-Gymnasiums (ASG) - und das nicht nur, weil die Gründung des Solarunternehmens ihnen die mündliche Abiturprüfung erspart. Diesen Weg beschritten vor ihnen auch frühere Jahrgänge: "Mal erfolgreich, mal weniger erfolgreich", erzählt Swen Löbbicke. Der Lehrer für Wirtschaft, Sport und Erdkunde betreut die Schüler als Pate und bezieht seine Aussage allein auf den wirtschaftlichen Erfolg. Ein finanzielles Plus ist erfreulich, aber nicht oberste Maxime. Ein Gewinn soll jedoch jede Firma für die Schüler sein, weil sie sich so für die Geschäftswelt wappnen.

In den Vorjahren hießen die Firmen am ASG Mäps und Fallen King. Bei Letzterer beteiligten sich sogar 22 Schüler, fertigten und verkauften mehr als 30 Kubb-Wikingerschach-Spiele. Wortwörtlich "abgefahrene" Mäppchen aus recycelten Fahrradschläuchen und alten Landkarten des Gymnasiums stellte davor das Unternehmen Mäps her. Die Erlöse, so sie entstehen, fließen am Ende der Abwicklung des Unternehmens der Lebenshilfe Rastatt-Murgtal oder der Keniahilfe zu, die mit dem Geld von Fallen King einen Schulbau in Nordkenia unterstützte.

Gutes wollen die neun Mitarbeiter von Freesowa aber schon jetzt tun und die Umwelt schonen. Zum einen plant die junge Firma auf dem Dach der eigenen Lehranstalt eine Photovoltaikanlage. "Bei der Planung unterstützt uns der Gernsbacher Solarspezialist W-Quadrat", berichtet Geschäftsführer Kast und ergänzt, "die 20 Module in Ost-West-Ausrichtung haben in Gernsbach ein sehr gutes Solarpotenzial und erreichen eine Peak-Leistung von 4,4 Kilowatt." Die Module für rund 10000 Euro sponsert W-Quadrat. Die gewonnene Energie nutzt dann das Gymnasium. "In den Sommerferien oder an Wochenenden wollen wir den Strom bei Netze BW einspeisen und bekommen dafür eine Vergütung", nennt die 17-jährige Hoogendoorn den zweiten Abnehmer.

Das Geschäftsmodell sieht außerdem laut Kast, der mit Lea Möhrmann und Fabio Sonnenleiter auch für Produktion und Vertrieb zuständig ist, vor, "andere Schulen ebenso für eine Solaranlage zu begeistern. Dann verdienen wir an der Beratung", hofft der 16-jährige Reichentaler und gesteht, "doch momentan sind wir noch mit uns selbst beschäftigt." Und mit der Stadt - dass bei Planung und Genehmigung nicht immer alles rund läuft, erfuhren die Jungunternehmer von Freesowa genauso. Inzwischen steht die Stadt jedoch hinter dem Vorhaben, weshalb Kast hofft, auch andere Schulen der Gemeinde für das Thema zu begeistern.

Neben W-Quadrat wissen die neun Unternehmer zudem das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln an ihrer Seite. "Die gemeinnützige Junior GmbH unterstützt seit 20 Jahren die Schülerfirmen, liefert etwa Rechtsberatung bei der Namenssuche und kontrolliert, dass bei Steuern und Sozialabgaben nichts schiefläuft", berichtet Lehrer Löbbicke mit Blick auf seine "sehr motivierte" Truppe. Bei regelmäßigen Sitzungen am Dienstag tauschen sich die beteiligten Gymnasiasten aus - und das gemeinsam entworfene Teamoutfit stärkt das Wir-Gefühl ebenso wie die eigene Webseite oder Visitenkarten.

Am Dienstag hatte Freesowa bei W-Quadrat zu einem Informationsabend geladen. Gemeinsam werden die Firmeninhaber sich beim Spendenlauf im Frühjahr einbringen, um weitere Gelder für die sozialen Projekte zu erwirtschaften. Am wichtigsten ist jedoch: "Wir haben schon einiges dazugelernt", freut sich Kast.

www. freesowaschuelerfir ma.de.tl