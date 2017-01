Jahnhalle weiter in der Warteschleife

Gaggenau - Alles zurück auf Anfang. So könnte man die Thematik Jahnhalle beschreiben. Ursprünglich sollte die Halle von April bis voraussichtlich Oktober nicht zur Verfügung stehen - wegen Umbauarbeiten. "Die Halle steht dieses und nächstes Jahr zur uneingeschränkten Nutzung zur Verfügung", wie der städtische Pressesprecher Manfred Mayer auf Anfrage erklärte. Mit den Sanierungsarbeiten soll, sofern der Gemeinderat dies so beschließt, im Jahr 2019 begonnen werden.

Im Haushaltsplanentwurf 2017/18 (das Zahlenwerk soll am 6. Februar von den Kommunalpolitikern verabschiedet werden) sind zwei Posten enthalten. "Trockenlegung des Untergeschosses" (Abdichtung des Mauerwerks im Altbestand) und "Foyersanierung und Umbau" (komplette Modernisierung und Optimierung des zur Verfügung stehenden Foyerraums unter anderem durch Verlegung der Garderobe in das ehemalige Billardzimmer und Arbeiten an Decke, Beleuchtung). Zumindest die Arbeiten zur Trockenlegung des Untergeschosses sollen in diesem Jahr ausgeführt werden.

"Alle weitergehenden Planungen sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht zu konkretisieren, weil sie an noch ausstehende Gemeinderatsbeschlüsse gebunden sind", so Mayer. Die Bauarbeiten zum Umbau des Foyers - für 2018 sind 100000 Euro im Haushaltsentwurf eingestellt - würden nach dem heutigen Stand der Dinge 2019 beginnen (wofür in einer Verpflichtungsermächtigung weitere 575000 Euro vorgesehen sind). Das Projekt brauche eine gewisse Vorlaufzeit, unter anderem für die Planung. Insgesamt sind im Zahlenwerk 675000 Euro veranschlagt.

Weiter sagte der Pressesprecher: "Dieser Start der eigentlichen Maßnahmen 2019 ist der Tatsache geschuldet, dass die Stadtverwaltung und in diesem Fall das Hochbauamt finanziell und personell nur ein bestimmtes Projektvolumen umsetzen können, zumal 2017 und 2018 viele wichtige Hochbauaufgaben, die eine größere Priorität genießen, anstehen - zum Beispiel die Erweiterung der Merkurschule, Umbaumaßnahmen in der Traischbachhalle oder der Brandschutz an den Schulen."

WC-Anlage im Sommer 2016 saniert

Die Kommunalpolitiker befassen sich bereits seit Jahren mit der Thematik. Im Februar 2013, bei der Verabschiedung des Doppelhaushalts 2013/14, war dieses Projekt angesprochen worden. CDU-Fraktionssprecherin Dorothea Maisch erinnerte damals daran, dass die Renovierung des Foyers und der WC-Anlage bereits im Haushalt 2009/10 aufgenommen worden war. Zumindest ein Teil kann abgehakt werden. Die Sanierung der WC-Anlage wurde im Sommer 2016 realisiert. Die Kosten dafür betrugen laut Manfred Mayer 100000 Euro.

Wie die Umgestaltung des Hallenfoyers aussehen soll, da hält sich Mayer bedeckt und verweist auf den Gemeinderat, der entsprechende Beschlüsse fassen muss. Allerdings steigt der Betrag, der für das Projekt investiert werden muss. Vor vier Jahren belief sich die Gesamtsumme auf 480000 Euro. Darin enthalten war die WC-Sanierung, die schon realisiert wurde. Neu hinzugekommen ist die Trockenlegung des Untergeschosses, eine Maßnahme, die laut Manfred Mayer auch bei laufendem Betrieb ausgeführt werden kann. Jetzt ist von insgesamt 675000 Euro die Rede.

Nachdem es keine neuen Informationen über Details zum Foyer-Umbau gibt, hier nochmals Auszüge auf dem BT-Bericht vom 20. Februar 2013:

Hinter dem Oberbegriff "Umgestaltung des Jahnhallen-Foyers" verbergen sich mehrere Maßnahmen. Unter anderem soll die Foyerfront der Jahnhalle in Richtung Annemasseplatz geöffnet werden. Dazu ist laut Manfred Mayer, Pressesprecher der Stadt Gaggenau, links vom Eingang ein Ausgang in Richtung Annemasseplatz angedacht. Dadurch kann der Außenbereich (Brunnenanlage) zum Beispiel in Pausen unter anderem von Rauchern genutzt werden. Wie diese Öffnung im Detail aussehen wird, steht laut Manfred Mayer noch nicht fest. Bislang drängt sich die "Raucherfraktion" direkt vor den Eingang der Halle.

Um den zweiten Ausgang zu ermöglichen, muss die Garderobe verlagert werden. Sie soll im ehemaligen Billardzimmer der einstigen Gaststätte, das sich hinter der hölzernen Schiebewand am Ende des Foyers befindet, untergebracht werden.

Vorgesehen ist, den gesamten Zugangsbereich zur Gaggenauer Jahnhalle umzugestalten. Arbeiten sind in diesem Zusammenhang an der Decke über dem Foyer, an der Beleuchtung und an den Fenstern erforderlich.