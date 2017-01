Hohe Motivation und Herzenssache

(red) - Seit September vergangenen Jahres leitet Manuela Möhrmann den Inklusionschor "Spaß inklusive!"der Murgtal-Werkstätten und des Gausbacher Gesangvereins Freundschaft. Ein erstes Kennenlernen fand beim Probenwochenende in der Forbacher Jugendherberge statt, heißt es in einer Pressemitteilung der Murgtal-Werkstätten. Mittlerweile wurden unter der Leitung von Manuela Möhrmann bereits einige öffentliche Auftritte gemeistert. "Diese waren bisher richtig gut, alle waren begeistert", freut sich die Chorleiterin.

Manuela Möhrmann kommt aus Selbach, ist nebenamtlich Kirchenmusikerin und leitet seit neun Jahren den Selbacher Kirchenchor. "Wir singen alle in der Familie", verrät Möhrmann, deren Gesangkarriere mit 13 Jahren begann. Musik wurde in ihrer Familie schon immer groß geschrieben. Wissend um den zeitlichen Aufwand und der Verantwortung, trat sie nach reiflicher Überlegung in die Fußstapfen ihres Vaters. Dieser war langjähriger Leiter Kirchenchors Selbach.

"Der Inklusionschor ist etwas komplett anderes", sagt die sozial engagierte Chorleiterin. Mehrere Zusammenkünfte zeigten, die Chemie zwischen Dirigentin und Sängern stimmt. Und promptes Lob für die Aktiven folgt: "Für mich ist die neue Aufgabe eine Herzenssache, dass ich auf so viel Wärme treffe und eine so hohe Motivation erlebe, hat mich angenehm überrascht."

Das Repertoire des Chors ist breitgefächert - vom Schlager über volkstümliche Musik bis hin zu Filmklassikern ist alles vertreten. Sind alle Sängerinnen und Sänger dabei, zählt der Chor rund 60 Personen und hat ein dementsprechendes Stimmvolumen aufzuweisen. Ein weiteres großes Konzert mit dem Titel "Amerika" findet am Samstag, 29. Juli, rund um die Murghalle in Forbach statt. "Hierbei soll Country-Musik im Mittelpunkt stehen", gibt Chorleiterin Möhrmann einen ersten Einblick in die Planungen.