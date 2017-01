Straßenbeleuchtung wird saniert

Noch im letzten Jahr wurden Baumwurzeln aus dem Bachbett des Selbachs entfernt sowie die Uferböschung wiederhergestellt. Zur Erläuterung führte Schiel aus, dass bei einem Starkregenereignis im Juni Wurzeln mitsamt einem Teil der Uferböschung in Richtung Bachbett geschwemmt wurden. Bei einem weiteren Starkregen hätten diese wahrscheinlich das Bachbett versperrt und möglicherweise für Überschwemmungen gesorgt.

Einsteigen will die Stadt Gaggenau in nächster Zeit in die Sanierung der Selbacher Straßenbeleuchtung. Den Zuschlag dafür bekamen die Stadtwerke. Rund 28000 Euro wird für diese Maßnahme veranschlagt. "Welche Lampen genau erneuert werden, muss noch mit der Tiefbauabteilung besprochen und festgelegt werden", sagte Schiel.

Eine neue Brandschutztür für 15777 Euro ist aus brandschutzrechtlichen Gründen für die Eberstein-Ganztagsgrundschule vorgesehen. Ausgeführt werden die Arbeiten von einer Gaggenauer Schreinerei.

Wenig Neues ergab die Anfrage eines Selbacher Bürgers nach Geschwindigkeitskontrollen in der Kreuzenäckerstraße. Das Kontrollergebnis vom 14. Oktober besagt, dass in einem Messzeitraum von drei Stunden (zwischen 5.52 und 8.52 Uhr) nur eine Überschreitung der dort erlaubten 30 km/h erfolgte - und zwar um zehn km/h.

Eine große Herausforderung war die 2015 begonnene Unterbringung von 92 Flüchtlingen in der Siegfried-Hammer-Halle. "Auch dank der vielen ehrenamtlichen Helfer bravourös gemeistert" wurde dies in Selbach, bilanzierte Schiel. Erfolgreich abgeschlossen wurde auch die Montage eines dritten Defibrillators. Dieser konnte dank einer Spendenaktion des Seniorenkreises, des DRK Ottenau und des Ortschaftsrats in der Brandstattstraße aufgestellt werden. Im nächsten Jahr jährt sich die Gründung Selbachs zum 975. Mal. Schiel erinnerte jedoch daran, dass die Arge Selbacher Vereine beschlossen habe, kein Straßenfest zu veranstalten. Stattdessen soll der OGV im nächsten Jahr bei seiner 90-Jahr-Feier unterstützt werden.