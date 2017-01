Bilderbuchwetter lockt 100 000 Vogelzähler an

Gernsbach - Nicht zum ersten Mal hat der Naturschutzbund Deutschland (NABU) zu einer deutschlandweiten Aktion des Vogelzählens aufgerufen. In den Medien und auch im Fernsehen als "Stunde der Wintervögel" mehr oder weniger ausführlich erwähnt, stellt die diesjährige Beteiligung einen großartigen Rekord dar. Erstmals nahmen an der "Stunde der Wintervögel 2017" mehr als 100000 Vogelfreunde teil.

Zu dieser Bestmarke trug auch der Gernsbacher Stefan Eisenbarth bei (das BT berichtete). Bei winterlichem Bilderbuchwetter keine Überraschung. Überraschend jedoch die Zählergebnisse, die der NABU auf seiner Homepage veröffentlicht. Mehr als in den zurückliegenden Jahren konnten Stare und Singdrosseln beobachtet werden. Die Anzahl der gesichteten Grünfinken ist gegenüber den Vorjahren jedoch signifikant zurückgegangen. Unter anderem Gimpel, Buntspechte, Kleiber, Zeisige und Stieglitze wurden erschreckend wenig gezählt. Aber in besonderem Maße sind es einige Meisenarten, die deutschlandweit bei Tierschützern für Stirnrunzeln sorgen.

Für Teilnehmer Eisenbarth kommen die Ergebnisse nicht überraschend. Beobachtete er früher, dass "Meisenknödel" schon Stunden nach dem Aufhängen leergeknabbert waren, hängen sie in diesem Winter noch nach Tagen unversehrt. Laut Zählung beträgt deren Rückgang in Baden-Württemberg beachtliche 46 Prozent. "Dabei liegt unser Bundesland noch nicht einmal in negativem Sinne ganz vorne", betont der Gernsbacher Gemeinderat.

Die Rückgänge schwanken erheblich: Ein Minus von nur vier Prozent in Berlin und Brandenburg, in Schleswig Holstein sind es 23 Prozent, 31 Prozent in Bayern, in Rheinland-Pfalz beträgt der Rückgang sogar 51 Prozent. Gründe für diese sehr schlechten Ergebnisse sieht Eisenbarth im nassen Frühjahr, der Belastung der Natur mit Pestiziden, der Überdüngung und in der oft überdimensionierten, rücksichtslosen Umgestaltung der Natur in Verkehrs- und Siedlungsflächen.

"Haben Sie sich auch schon mal gewundert, wie selten Sie in letzter Zeit den Insektenschwamm zur Reinigung der Frontscheibe benutzt haben?", fragt er, "mussten Sie das früher bestimmt alle 200 Kilometer tun, können Sie heute ohne einen solchen Stopp bis an die Adria fahren." Und ohne Insekten als Futter für die Vögel, die Bienen für die Pflanzenbestäubung eingeschlossen, gerät auch die menschliche Ernährung in Nöte. Sind zu wenige Insekten unterwegs, gerät die Meise in Futternot. Und die Konsequenz daraus ist deren fehlende Vertilgung von Spinnen, Mücken, Raupen und anderem Kleingetier. "Jeder weiß das, aber kaum jemand zieht die nötigen nachhaltigen Konsequenzen. Und das kann schon einmal im eigenen Garten beginnen, lässt man, statt Flächen mit Steinen zuzudecken, wachsen und blühen, was der Boden freiwillig hergibt", gibt Eisenbarth zu bedenken.

Zu schwarz gemalt? Im Mai folgt die "Stunde der Gartenvögel", und auch im nächsten Winter wird der NABU wieder zur Zählung unserer Wintervögel aufrufen.