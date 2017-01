"Solides Geburtstagsjahr" bei Katz Von Markus Mack Weisenbach - Die Katz-Unternehmensgruppe investiert weiter in ihren Standort Weisenbach. Rund 450000 Euro kostet die neue Packstraße, die gestern symbolisch in Betrieb genommen wurde. Geschäftsführer Daniel Bitton kündigte für dieses Jahr weitere Investitionen von rund 600000 Euro an. Katz ist Weltmarktführer bei der Herstellung von Bierdeckeln, "wenn man oben ist, muss man hart arbeiten, um oben zu bleiben", brachte Bitton die Situation auf den Punkt. Mit der Investition wolle man "ein Zeichen setzen, den Markt für Bierglasuntersetzer nehmen wir sehr ernst", verdeutlichte Bitton. Das zurückliegende Jahr, in dem das Unternehmen auf seine 300-jährige Geschichte zurückblicken konnte, sei solide verlaufen. Er rechne mit einer Rendite von acht bis neun Prozent für die Katz-Gruppe. Rund 75 Prozent des Weltmarkts an Bieruntersetzern - etwa 3,5 Milliarden Stück jährlich - werden bei der Katz-Gruppe hergestellt, die auch in den USA mit zwei Produktionsstätten vertreten ist. Katz gehört zur Oberkircher Koehler-Gruppe. Katz stehe solide da, so Bitton. "Die Marktführerposition wollen wir beibehalten und weiter ausbauen", sagte der Geschäftsführer. Deshalb gebe es auch keine Veranlassung für einen Stellenabbau. In Weisenbach sind derzeit 150 Mitarbeiter und fünf Auszubildende beschäftigt. Mit der neuen Packstraße kann Katz effizienter arbeiten. Bislang war, neben dem Einsatz eines Roboters, Handarbeit beim Palettieren der Bierdeckelpakete erforderlich. Dies übernimmt jetzt komplett die Technik. Der Arbeitsplatz bleibt erhalten, der bisherige Mitarbeiter steuert und überwacht die Anlage, erläutert Ralf Korz, der Leiter der Druckerei. Rund sechs bis acht Millionen Bierdeckel können täglich versandfertig "gestretched", also in Lagen auf Paletten gesetzt und mit Folie eingepackt, werden. Die Steuerung erfolgt über ein Touch-Panel. Dort wird die individuelle Anordnung der Bierdeckel-Pakete, die je nach Größe erforderlich ist, auf den Paletten hinterlegt. Kommt ein weiterer Auftrag vom selben Kunden, ist diese auf Knopfdruck abrufbar. Die neue Anlage hat auch einen Namen, "Konrad" steht auf einer Messingtafel. Damit wird an Konrad Merkel erinnert, den bisherigen Leiter der Elektrik-Instandhaltung. 47 Jahr habe er bei Katz gearbeitet, erzählt der Neu-Ruheständler bei der Inbetriebnahme der Packstraße, der sich sichtlich freute. Erste Überlegungen für eine solche Anlage habe es bereits 2003 gegeben, ein Kontakt zu einem Anbieter sei während einer Fachmesse erfolgt, blickt der Forbacher zurück. Nach rund neun Wochen Aufbauzeit steht jetzt die neue Packstraße im Weisenbacher Werk, rund 30 Meter lang, modern und effizient.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben