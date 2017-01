"Impressionen in Öl, Acryl und Bleistift" Gernsbach (red) - Die kommende Kunstausstellung im Gernsbacher Rathaus (Eröffnung am Sonntag, 5. Februar) ist der Künstlerin Eva Lehn aus Bischweier gewidmet. Sie präsentiert ihre Werke bis zum 10. März. Die Grund- und Hauptschullehrerin absolvierte ihr Studium an der PH Karlsruhe mit den Fächern Deutsch, Hauswirtschaft und Kunst, unter anderem bei Professor Dr. Walter Schiementz. Knapp 20 Jahre unterrichtete sie im Schulamtsbezirk Baden-Baden und begeisterte laut Ankündigung Kinder voller Elan mit verschiedenen Techniken, um ihre Liebe zum künstlerischen Ausdruck weiterzugeben. In den vergangenen Jahren besuchte sie Fortbildungen bei einem Bildhauer, einem Grafiker, einer Malerin auf Fuerteventura und in Kenzingen. Ihr Repertoire reicht von Öl-, Aquarell über Bleistift - bis sie dann bei den Acrylfarben "hängengeblieben" ist. Mittlerweile umfasst die Sammlung der Künstlerin über hundert Arbeiten. Die zweifache Mutter bildet sich auch heute noch gerne weiter. Derzeit besucht sie Kurse bei der Künstlerin VARDAAL in Rastatt, wo einige ihrer ausgestellten Werke entstanden sind. "Ich bin offen für alles, probiere gerne aus und lasse mich inspirieren", so die Malerin. Ihren Stil beschreibt sie als modern, detailliert und abstrakt. Derzeit können ebenfalls Werke im Restaurant Che'nou in Rastatt und im Rathaus Bischweier angeschaut werden. In der Vergangenheit hat Eva Lehn bereits im Rastatter Schloss, im Helmut-Dahringer-Haus in Gaggenau und im Kurpark Schloss Rotenfels ausgestellt. Am Sonntag, 5. Februar, wird die 220. Kunstausstellung im Beisein der Künstlerin um 11.15 Uhr eröffnet. Die Laudatio hält Kunstpädagoge Jean-Claude Biehler, der Eva Lehn in mehreren Kursen an der Volkshochschule in Rastatt begleitet hat. Musikalisch umrahmt wird die Vernissage von Attila Schumann (Gitarre) von der Musikschule Murgtal. Die Besucher des Gernsbacher Rathauses erwartet mit der Ausstellung "Impressionen in Öl, Acryl und Bleistift" eine Mischung aus abstrakter Kunst, Stillleben, Collagen und Landschaftsmalereien auf Leinwand mit Acrylfarben. Die Werke sind bis zum 10. März zu den üblichen Öffnungszeiten, montags von 7.30 bis 16 Uhr, dienstags und mittwochs von 7.30 bis 12 Uhr, donnerstags von 7.30 bis 18 Uhr und freitags von 7.30 bis 13 Uhr zu sehen.

