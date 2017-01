Hörden sieht sich gewappnet

Gaggenau - Auch in diesem Jahr wird es an den vier Donnerstagen vor Fasnacht Schnurren geben, auch dieses Mal setzen die Verantwortlichen auf ihr bewährtes Konzept. "Unser Ziel ist, jedes Jahr in punkto Sicherheit ein bisschen besser zu werden", erklärt Ralf Weber im BT-Gespräch. Er ist zurzeit Vorsitzender des Arbeitskreises Flößerhalle.

Der Arbeitskreis hat mit Ortschaftsrat, der Stadt Gaggenau, dem Polizeirevier, der Gruppe Halt und der Firma Taxi Holl die Konzeption erarbeitet.

Erstmals unterstützt Edeka- Huck in Hörden das Sicherheitskonzept: An den vier Schnurren-Terminen wird es in dem Geschäft - in unmittelbarer Nachbarschaft zur Flößerhalle - ab 18.30 Uhr keinen Verkauf von alkoholischen Getränken jeder Art geben. Auch der Familienvater, der sich ein Kistchen Bier holen will, wird leer ausgehen.

2016 wurde erstmals ein abgesperrter Raucherbereich außerhalb der Halle eingerichtet. "Das hat sich bewährt, und wird wieder angeboten, auch der Sicherheitsdienst ist einverstanden", berichtet Ralf Weber. Wie im BT berichtet, wird es weder im "Ochsen", noch im "Zwitscherkeller" dieses Jahr Schnurren geben. Gleichwohl rechnen die Organisatoren mit einem großen Andrang an närrischen Besuchern im Ort.

Termine:

Das erste Schnurren findet statt am Donnerstag, 2. Februar. Es spielt Radioman; Veranstalter ist die Feuerwehr.

Zweites Schnurren ist am 9. Februar, es spielt Black Forest Noise; Veranstalter ist der Fanfarenzug Hörden.

Drittes Schnurren ist am 16. Februar - ohne Liveband; stattdessen sorgt DJ Andy für Musik. Veranstalter ist der Förderverein des Fußballverein.

Das vierte Schnurren findet statt am Schmutzigen Donnerstag, 23. Februar. Es spielt Radioman; Veranstalter ist der Gesangverein.

Hallenöffnung ist jeweils um 19 Uhr. Die Bands beginnen um 20 Uhr. Der Eintritt kostet wie bisher acht Euro; es gibt keinen Vorverkauf. Veranstaltungsende ist immer um 2 Uhr.

Hallenzutritt: Jugendliche ab 16 Jahren sind willkommen. Sie müssen aber um 24 Uhr die Halle verlassen. Diese minderjährigen Besucher müssen sich im Vorfeld einen "Partypass" besorgen. Dieser Pass ist nur in Verbindung mit dem Personalausweis gültig, da beide Dokumente beim Zutritt kontrolliert werden. Der Partypass wird an der Abendkasse hinterlegt. Dort muss er beim Verlassen der Halle abgeholt werden. Nicht rechtzeitig abgeholte Partypässe werden an das jeweilige Bürgermeisteramt weitergeleitet; von dort werden die Eltern informiert. Wer keinen Partypass hat, kann seinen Personalausweis hinterlegen. Den Partypass gibt es unter

www.partypass.de

Straßensperrung: Die Ortsdurchfahrt ist jeweils von 18 Uhr bis etwa 8 Uhr gesperrt und zwar ab der Halle bis zur Brücke am Gasthaus Hirsch. Der gesperrte Bereich wird morgens mit einer Kehrmaschine abgefahren. Der Parkplatz an der Flößerhalle in Richtung Gernsbach ist ebenfalls gesperrt.

Beleuchtung: Im Umfeld der Halle werden starke Lichtquellen installiert, um so keine dunklen Angsträume entstehen zu lassen und den Sicherheitskräften bessere Kontrollmöglichkeiten zu eröffnen.

Sicherheitspersonal: Die Stadt überträgt in einem Bereich zwischen Stadtbahnhaltestelle und Halle das Hausrecht auf einen Sicherheitsdienst. Die Polizei will ausreichend Präsenz zeigen. Im Bedarfsfall steht Bereitschaftspolizei zur Verfügung.

Alkoholprävention: Die Gruppe Halt (Hart am Limit) wird an allen Veranstaltungstagen Maßnahmen zum Jugendschutz durchführen. Dazu gehört das Entleeren von Behältnissen mit Alkohol. Die Stadt erlässt hierfür eine Allgemeinverfügung.

DRK: Der Ortsverein Ottenau wird zur medizinischen Erstversorgung vor Ort sein.

Stichwort Sonderfahrten