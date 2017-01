Wortsensibler Humor zwischen Steuererklärung und Wasserkocher Gaggenau (mhr) - Das Leben rast vorbei, die einst ferne Zukunft hat einen längst überholt. Da stellt sich leicht ein Gefühl von Überforderung ein, braucht es etwas Konkretes zum Festhalten. Bei Stefan Waghubinger ist der Kaffeebecher das Mittel zum Zweck angesichts eines Berges, der ihn vom Leben trennt - seine unfertige Steuererklärung. Sie ist Programm in seinem Solokabarett "Außergewöhnliche Belastungen". Philosophische Betrachtungen und wortsensibler Humor zwischen Steuererklärung und Wasserkocher überzeugten das klag-Publikum und Waghubingers satirischer Tiefgang auf hohem Niveau. (mhr) - Das Leben rast vorbei, die einst ferne Zukunft hat einen längst überholt. Da stellt sich leicht ein Gefühl von Überforderung ein, braucht es etwas Konkretes zum Festhalten. Bei Stefan Waghubinger ist der Kaffeebecher das Mittel zum Zweck angesichts eines Berges, der ihn vom Leben trennt - seine unfertige Steuererklärung. Sie ist Programm in seinem Solokabarett "Außergewöhnliche Belastungen". Philosophische Betrachtungen und wortsensibler Humor zwischen Steuererklärung und Wasserkocher überzeugten das klag-Publikum und Waghubingers satirischer Tiefgang auf hohem Niveau. Da steht er am Bistrotisch, der Exil-Oberösterreicher und Wahl-Stuttgarter, ein desillusionierter schwarzhumoriger Grantler, scheinbar unbewegt, mit Hang zum minimalistischen Ausdruck. Die Steuererklärung hat er vor sich und ein Kästchen mit den Belegen und Quittungen dabei. Spielt das Unterbewusstsein ihm einen Streich? Hat seine Verweigerungshaltung mit Blick auf anstehende Aufgaben womöglich etwas mit dem Freud'schen Es, Ich oder Über-Ich zu tun? In der Praxis nützt es wenig, "wenn keines von den dreien Lust auf Steuererklärung hat." Umso besser für das Publikum, nutzt doch Waghubinger sein Bühnen-Ich für ein Resümee seines Lebens. Mit der mehr oder weniger bitteren Erkenntnis: Die Berge, die man versetzen wollte, schiebt man nur noch vor sich her. Einst wollte er Raumfahrer werden, als Bub, der in einem kleinen Dorf im oberösterreichischen Steyrtal aufwuchs. Da wurde die "Raumschiff Enterprise"-Zukunft im Fernsehen noch schwarz-weiß abgebildet. Spuren im Leben, nicht im Internet Ein Schrottplatz war sein bevorzugter Spielplatz in jener Zeit und an Mülltrennung nicht zu denken. Wo findet man das heutzutage noch? Der Schrott wird in die Wiederverwertungsanlage gebracht, die Oma ins Altersheim. Waghubingers Gedanken und gedanklichen Seitensprünge liegen mitunter schwer im Magen. Doch dann schiebt er eine heitere Pointe nach und alles ist kurzzeitig gut. Der Theologe, Theaterpädagoge und Autor von Kinderbüchern und Cartoons ist zwar spätberufener Kabarettist, aber einer, der seine Fäden wunderbar beiläufig zusammenlaufen lässt. Und er bleibt jede Sekunde glaubwürdig in seinem an der eigenen Biografie aufgehängten Gott und die Welt umspannenden Programm. Seine geschliffenen Texte kommen leicht daher mit Pointen auf leisen Pfoten, die unerwartet packen. Seine Wortspiele sind anrührend traurig und hochkomisch, zynisch und sanftmütig, seine Gedankenspiele klug verknüpft. Melancholie schwebt über allem und ein subtiles Gefühl von Romantik. Seine Betrachtungen wirken daher fast immer temperiert und nehmen der Realität oft den Stachel. Dabei ist für einen wie ihn unumstößlich, dass der Mensch lieber Spuren im Leben hinterlassen sollte als im Internet. Dass alles wirklich Wichtige sich niemals per Knopfdruck regeln lässt, sei es in der Natur, Politik oder Gesellschaft. Dass alle Zusammenhänge irgendwie oder irgendwo voneinander abhängen und miteinander verwoben sind. Sprachliche Hilfsmittel wie der Begriff Political Correctness beziehungsweise dass "man seine Meinung nicht falsch ausspricht", gestaltet die Zusammenhänge noch komplexer. Wie heikel derartige Dinge heutzutage sind, veranschaulicht Waghubinger am Beispiel von Barbie und Ken und einer streng verinnerlichten Haltung des Begriffs: Seine Tochter lässt Barbie und Ken im Spiel verreisen, die Koffer trägt allein Barbie. Des Vaters Einwände fruchten wenig. Als Ken später versehentlich in einen Eimer mit brauner Holzschutzfarbe fällt, taucht er dunkel gefärbt wieder auf. "Mit dem Schwarzen spielst aber g'fälligst nimmer", sagt nun der Vater, besorgt um eventuell daraus resultierende Schlussfolgerungen seitens der Tochter. Knapp zwei Stunden später, in denen Waghubinger grundlegend über weltliche und überirdische Instanzen räsoniert hat, führt ihn ein Stromschlag zum Zwiegespräch mit Gott. "Es ist wie in einer Beziehung, ich bin da, du bist da, wir wissen nicht warum, aber es muss mal so gewesen sein." Sein letzter Satz ans Publikum: "Sie sind da, ich bin da, irgendetwas muss gewesen sein." Oh ja, nicht nur irgendetwas, sondern ein Abend mit Nachhall.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben