FC Obertsrot beherrscht eigenes Turnier

Rastatt

Rastatt sucht Fußballmeister Rastatt (red) - Neun Rastatter Vereine ermitteln am Sonntag, 22. Januar, den Rastatter Hallenmeister. Ausrichter in der Sporthalle in Niederbühl ist der SC Wintersdorf. Der Eintritt ist frei. Die Spiele beginnen um 12 Uhr in zwei Gruppen (Symbolfoto: av/toto). » Weitersagen (red) - Neun Rastatter Vereine ermitteln am Sonntag, 22. Januar, den Rastatter Hallenmeister. Ausrichter in der Sporthalle in Niederbühl ist der SC Wintersdorf. Der Eintritt ist frei. Die Spiele beginnen um 12 Uhr in zwei Gruppen (Symbolfoto: av/toto). » - Mehr

Flensburg

Glandorf vor Nachnominierung Flensburg (red) - Vieles spricht für eine Nachnominierung Holger Glandorfs durch Bundestrainer Dagur Sigurdsson - noch in dieser Woche. Der Name Glandorf geistert seit Tagen durch das deutsche Quartier in der Normandie. Offiziell halten sich alle Seiten aber noch bedeckt. (Foto: dpa) » Weitersagen (red) - Vieles spricht für eine Nachnominierung Holger Glandorfs durch Bundestrainer Dagur Sigurdsson - noch in dieser Woche. Der Name Glandorf geistert seit Tagen durch das deutsche Quartier in der Normandie. Offiziell halten sich alle Seiten aber noch bedeckt. (Foto: dpa) » - Mehr