FC Obertsrot beherrscht eigenes Turnier

Rastatt

Rastatt sucht Fußballmeister Rastatt (red) - Neun Rastatter Vereine ermitteln am Sonntag, 22. Januar, den Rastatter Hallenmeister. Ausrichter in der Sporthalle in Niederbühl ist der SC Wintersdorf. Der Eintritt ist frei. Die Spiele beginnen um 12 Uhr in zwei Gruppen (Symbolfoto: av/toto). » Weitersagen (red) - Neun Rastatter Vereine ermitteln am Sonntag, 22. Januar, den Rastatter Hallenmeister. Ausrichter in der Sporthalle in Niederbühl ist der SC Wintersdorf. Der Eintritt ist frei. Die Spiele beginnen um 12 Uhr in zwei Gruppen (Symbolfoto: av/toto). » - Mehr

Gaggenau

Jugend-Cup in Rotenfels Gaggenau (red) - In der Realschulsporthalle in Bad Rotenfels findet am Sonntag, 8. Januar, von 10 bis 17 Uhr der Handball-Jugend-Cup für die weiblichen Jahrgänge 2001 und 2004 statt. Das über die Region hinaus bekannte Turnier veranstaltet der Handballbezirk Rastatt (Foto: av). » Weitersagen (red) - In der Realschulsporthalle in Bad Rotenfels findet am Sonntag, 8. Januar, von 10 bis 17 Uhr der Handball-Jugend-Cup für die weiblichen Jahrgänge 2001 und 2004 statt. Das über die Region hinaus bekannte Turnier veranstaltet der Handballbezirk Rastatt (Foto: av). » - Mehr