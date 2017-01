In Sachen "fahrradfreundliche Kommune" gibt es Nachholbedarf

Aus diesem Grund votierten die Kommunalpolitiker einstimmig für den Beitritt zur "Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg" (AGFK-BW). Diese wurde nach Angaben von Anna Hussinger, Geschäftsführerin, im Jahr 2010 gegründet und hatte damals 19 Mitglieder. Heute gehören dem eingetragenen Verein acht Landkreise, 48 Städte und drei Gemeinden an. Die AGFK-BW vertritt nach ihren Angaben somit fast 60 Prozent der Bevölkerung von Baden-Württemberg. Im Vergleich zu anderen Ländern gebe es in Baden-Württemberg Aufholbedarf, meinte Hussinger. Nicht nur Radwege selbst, sondern auch Parkmöglichkeiten und Öffentlichkeitsarbeit seien Punkte, die umgesetzt werden sollten. Der Verein habe Landesauszeichnungen ausgelobt, für die aber "recht hohe Hürden" überwunden werden müssten. Acht Städte und ein Landkreis hätten die Auszeichnung bis jetzt erreicht.

Bereits seit Oktober 2015 gibt es in Gaggenau eine Arbeitsgruppe Radverkehr. Unter Vorsitz von Bürgermeister Michael Pfeiffer gehören dieser Vertreter des Gemeinderats, der Polizei, des ADFC und der Verwaltung an. Bis jetzt fanden sechs Sitzungen statt. Thematisiert wurden unter anderem benutzungspflichtige Radwege, oft in Kombination mit Fußwegen. Aufgrund geringer Breite kam es zu Konfliktsituationen. Bundesweit ging die Entwicklung wieder dazu über, den Radverkehr auf der Straße mitzuführen. Deshalb soll die Benutzungspflicht auf einer Strecke von 4,5 Kilometern aufgehoben werden. Weitere Punkte sind bauliche Veränderungen sowie die Anbindung der Stadtteile. Nachholbedarf gibt es insbesondere nach Sulzbach und nach Winkel. Manchmal, so Bürgermeister Pfeiffer, reiche es auch aus, Markierungen zu ändern, wie zum Beispiel im Bereich der Einmündung der Goethestraße in die Schillerstraße bereits geschehen.

Vorbildlich ist das Engagement der Kommune am Bahnhof. Im Zuge des Umbaus wurden unter anderem drei überdachte Fahrradständer mit rund 40 Stellplätzen geschaffen. Hinzu kommen 27 abschließbare Fahrradboxen. Drei davon sind mit Lademöglichkeiten für E-Bikes ausgestattet. Zusammen mit den nicht überdachen Abstellplätzen im Bereich Hildaplatz stehen insgesamt etwa 140 Stellplätze zur Verfügung.

Und auch entlang der Stadtbahnstrecke sind alle Haltestellen mit Ausnahme von "Schloss" Bad Rotenfels mit Fahrradständern ausgestattet. Völlig anders sieht das an den Bushaltestellen aus. Fast 50 gibt es in Gaggenau und den Stadtteilen. Und gerade einmal an vieren gibt es nach Angaben der Verwaltung mit Fahrradabstellplätzet. Folglich herrscht ein großer Nachholbedarf. Schon allein aus Kostengründen sei es nicht möglich, alle Haltestellen mit Abstellplätzen auszustatten. An vielen Stellen sei der dafür notwendige Platz nicht vorhanden. Deshalb sollen die Bushaltestellen im Frühjahr und Sommer genauer untersucht werden, um geeignete Haltestellen zu ermitteln.

"Wir haben in der Arbeitsgruppe schon einiges verbessern können", betonte Dr. Karolin Zebisch (CDU). Wichtig sei die Zusammenarbeit mit der Bevölkerung. "Alle Beteiligten haben mit einer hohen Schlagzahl gearbeitet", unterstrich Gerd Pfrommer (SPD). Es müssten noch einige Schwachstellen abgearbeitet werden. Auch Ferdinand Hurrle (Freie Bürger), Rudolf Krumrey (Bündnis 90/Die Grünen) und Alexander Haitz (FDP) hoben die Bedeutung der lokalen Arbeitsgruppe und den Beitritt zur AGFK-BW hervor.