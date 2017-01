Den Finaleinzug nur knapp verpasst

Gaggenau - "Um 23 Uhr sind wir am Sonntag in Italien losgefahren und gegen 8.30 Uhr in Gaggenau eingetroffen." Erschöpft, aber stolz und um viele Erfahrungen reicher ist Alessandro Cimino zusammen mit seinen beiden Brüdern Gaetano (Spitzname Pino) und Guiseppe nach Gaggenau zurückgekehrt. Beim Halbfinale der Eis-Weltmeisterschaft in Rimini haben sie - ähnlich wie die Handballer bei der WM - die nächste Runde knapp verpasst. Dennoch sind sie mit dem elften Platz (bei 100 Teilnehmern) zufrieden, wie Alessandro Cimino im Gespräch betont.

"Um sich für das Finale der Gelato World Tour in Berlin zu qualifizieren, hätten wir mindestens den achten Platz belegen müssen", sagt Cimino, Betreiber des Eiscafés Rimini in Gaggenau. So ganz hat er die Hoffnung, im Juni beim Finale in Berlin mit von der Partie zu sein, noch nicht aufgegeben. Vielleicht sagt ja der eine oder andere qualifizierte Teilnehmer ab, so dass die drei Brüder nachrücken können.

Beworben hatte sich das Trio mit der selbst kreierten Eissorte "Indisches Ladoos". Beim Eismacher-Wettbewerb am Wochenende in Rimini ging es aber nicht nur um den Geschmack, sondern auch um die Zeit. Die Grundzutaten und die Eismaschine wurden vom Veranstalter gestellt, die Zutaten für die Spitzensorte brachte jede Gelatiere selbst mit. Unter den strengen Augen einer sechsköpfigen Fachjury, darunter der Präsident des italienischen Eisverbands, hatten die Teilnehmer gerade mal eine halbe Stunde Zeit, um ein leckeres Eis zu zaubern. Allerdings mussten nach 30 Minuten auch alle Gerätschaften sauber geputzt sein, das Eis benötigt zudem etwa acht Minuten in der Eismaschine, bis es fertig ist. "Man kann sich das in etwa so vorstellen wie bei Dieter Bohlen und ,Deutschland sucht den Superstar'", stellt Alessandro Cimino einen Vergleich an.

Anonymer Test in Gaggenau

"Es war richtig schön", gibt Cimino auch im Namen seiner Brüder seine Einschätzung wieder. Rückblende: Bereits seit Jahren gehen die Ciminos auf die weltgrößte Fachmesse für Eismacher, die Sigep in Rimini. Es lag also nahe, dass sich die Eisdielen-Besitzer um eine Teilnahme an der WM bewarben. Danach wurde ihr Eis anonym von einem Sigep-Vertreter in Gaggenau getestet. Nachdem die Brüder im Juni die Teilnahmebestätigung erhielten, ging es mit der Entwicklung der neuen Eissorte los, dem "Indischen Ladoos". Die einzelnen Zutaten sind nach wie vor geheim, denn: "Die Konkurrenz ist groß."

In Rimini ging es dann Schlag auf Schlag. Für die Herstellung hatte jeder Teilnehmer 30 Minuten Zeit, die Jury testete dann die verschiedenen Kreationen. Gegen 18 Uhr wurde das mit Spannung erwartete Ergebnis verkündet.

"Platz elf ist für uns ein großer Erfolg", betont Alessandro Cimino. Auf seiner Facebook-Seite blickt er bereits nach vorne: "Es war eine Riesenerfahrung, und in zwei Jahren greifen wir wieder an."

Drei Geschwister, drei Eisdielen in Gaggenau, Plittersdorf und Karlsruhe. Eines ist aber gemeinsam: Das Eis für alle Geschäfte kommt aus dem Murgtal - dem "Eislabor in Gaggenau". Dieses befindet sich in den Räumen einer früheren Eisdiele in der Hauptstraße - gegenüber der Volksbank. Schon seit rund 15 Jahren ist diese Eisdiele geschlossen. Hinter den Kulissen wird aber bald wieder eifrig gearbeitet. Denn Mitte Februar öffnen wieder die Eisdielen "Rimini" in der Gaggenauer Fußgängerzone und in Plittersdorf sowie die Eisdiele in Karlsruhe. Dann ist auch das "Indische Ladoos" im Angebot und kann von den Kunden getestet werden.