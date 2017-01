Arnold Roth seit 70 Jahren beim VdK

Erhitzte Gemüter beleben die Nacht Baden-Baden (red) - Eine ruhige Nacht sieht anders aus: Am Montag um 0.30 Uhr kam es in Lichtental zu einem heftigen Streit zwischen Nachbarn. Es flogen die Fäuste, ein Mann und eine Frau wurden verletzt. Und sogar in die Notaufnahme wurde die Polizei gerufen (Symbolbild: av). » Weitersagen (red) - Eine ruhige Nacht sieht anders aus: Am Montag um 0.30 Uhr kam es in Lichtental zu einem heftigen Streit zwischen Nachbarn. Es flogen die Fäuste, ein Mann und eine Frau wurden verletzt. Und sogar in die Notaufnahme wurde die Polizei gerufen (Symbolbild: av). » - Mehr