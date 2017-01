"In der Summe zufrieden"

Gernsbach - "In der Summe dürfen wir zufrieden sein", befindet Thomas Höhne. Mit viel Herzblut widmete sich der Schauspieler zusammen mit seiner Frau Ariane dem Umbau der "Alten Turnhalle" in Hilpertsau zum Musentempel, der am 1. Mai 2016 seine Pforten öffnete. Premiere feierte dort im Oktober "Der Kontrabass".

Geplant waren zehn Vorstellungen des Stücks von Patrick Süßkind. Aufgrund des Erfolgs wurde die Spieldauer des Stücks bis März verlängert. "Der Kredit" von Jordi Calceran steht hernach als nächstes auf dem Spielplan. Am Sonntag stellten die Schauspieler Höhne und Pape in einer ersten szenischen Lesung das Schauspiel dem Publikum vor.

Der spanische Autor und Dramatiker Calceran ist preisgekrönt. Unter anderem gewann er mit "Worte in Ketten" den spanischen Theaterpreis "Premi Born de Teatre". Mit der "Grönholm Methode", mit der er schonungslos die Mechanismen moderner Bewerbungsverfahren aufdeckt, erfolgte sein internationaler Durchbruch. Das Vier-Personen-Stück wurde seither in über 30 Ländern gespielt und unter dem Titel "Die Methode" verfilmt.

Seine bitterböse und abgründige Komödie "Der Kredit", beschreibt die Beziehung zweier Männer. Der eine ist Filialleiter einer Bank, der andere ist Kunde. Dieser hätte gerne einen Kredit - der natürlich aufgrund fehlender Sicherheiten abgelehnt wird. Das Risiko ist für die Bank zu hoch. Doch Anton Herberger lässt nicht locker, hakt nach und eröffnet dem Filialleiter, der es sich in seinem Leben gerade so richtig gemütlich gemacht hat, dass er, Herberger, wenn er nicht das Geld bekomme, mit seiner Frau schliefe. Erzählt wird eine Geschichte über Turbokapitalismus, Lug und Betrug. Am Ende sind die Rollen vertauscht. Das Publikum darf sich auf einige unerwartete Wendungen freuen.

Premiere will man mit dem Stück am 7. April feiern. Produziert wird das Schauspiel wiederum von Hendrik Pape. Für Spiel und Ausstattung zeichnen beide Schauspieler verantwortlich. Die Produktion beginnt jetzt. Nun werde alle Energie in den "Kredit" reingesteckt, lautet die Aussage.

"Wir haben gemerkt, dass es uns Freude macht, so zu arbeiten", meinte Höhne, Eigentümer der "Alten Turnhalle". Sie ist Spielstätte für die Bürgerbühne, die im vergangenen Jahr mit mehreren Auftritten und dem Stück "Besuch beim Vater" glänzen konnte. Ebenso ist das Gebäude Plattform für kleinere Schauspiele, nach denen die Mimen immer wieder auf der Suche sind. Veranstaltet werden dort auch Schauspielkurse. Für alle drei Sparten konnte Höhne positive Bilanzen ziehen.

Bis jetzt sahen pro Aufführung durchschnittlich 40 Personen den Süßkind-Monolog. "Das theatrale Unternehmen ,Der Kontrabass' und die Einlassung aufeinander hat sich für uns als Glück erwiesen. Es ist ein Gewinn", resümieren beide Schauspieler, die ihre Zusammenarbeit auf bewährte Weise fortsetzen möchten. Verliert das Einpersonenstück mit seinem umfangreichen Text aber mit der Zeit nicht an Spannung? Pape widerspricht: "Es bleibt immer spannend. Es ist jedes Mal anders."