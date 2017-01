Zurückgehende Besucherzahlen Gaggenau (uj) - Rückläufig ist bei der Herbstmesse und beim Maimarkt in Gaggenau das Besucherinteresse. Und auch die Marktbeschicker sind weniger geworden. Voraussichtlich im Februar soll es mit den auf dem Vergnügungspark platzierten Schaustellern und den beteiligten Vereinen eine Besprechung geben, bei der unter anderem dieser Rückgang analysiert wird. Außerdem soll besprochen werden, ob das "Warm up" am Freitagabend beibehalten werden soll. Gerd Pfrommer (SPD) hatte in der Gemeinderatssitzung im Oktober berichtet, dass die Herbstmesse jährlich weniger Publikum habe und gerade bei den Fahrgeschäften oft wenig Frequenz sei. Er habe mit vielen Beschickern gesprochen. Sie würden es sich gut überlegen, ob sie nochmals zur Messe kämen, da sie jährlich weniger Umsatz machten. Marktmeisterin Edith Grimm arbeitet an einem Konzept und hat Pfrommer eine umfangreiche Stellungnahme zukommen lassen. Darin betont sie, dass sich das Einkaufs- und Freizeitverhalten der Bevölkerung in den vergangenen Jahren erkennbar verändert habe. Dies habe auch bei den beiden Messen in Gaggenau zu nachlassenden Besucherzahlen geführt. "Wie uns von Stammbeschickern und auch Vertretern anderer Kommunen immer wieder berichtet wurde, seien unsere Veranstaltungen, im Verhältnis zu vergleichbaren Veranstaltungen in anderen Städten, immer noch gut besucht", so Grimm. Hinzu komme, dass insbesondere im Bereich der Krämerstände viele frühere Stammbeschicker ihren Betrieb aus Alters- oder gesundheitlichen Gründen aufgegeben hätten. Auswirkungen haben diese Umstände auf den Umfang des Angebots in Gaggenau. Um Wiederholungen oder qualitativ schlechte Angebote möglichst zu vermeiden, seien in der Fußgängerzone keine Marktstände mehr platziert worden. Auch auf die händlermäßige Anbindung zwischen Murgwiese und Flürscheimbrücke wurde verzichtet. Im vergangenen Jahr sei die Konrad-Adenauer-Straße nur noch halbseitig bestückt worden. "Die Reduzierung der Anbieter wurde sowohl von Besuchern als auch von Händlern positiv bewertet", meint die Marktmeisterin. Rückmeldungen von Händlern sei zu entnehmen, dass es bei den erzielten Umsätzen "sehr große Unterschiede" gebe. Anbieter von qualitativ hochwertigen Artikeln wie Lederwaren, Tischdecken, Wildspezialitäten, Kräuter oder Tees seien mit den in Gaggenau erzielten Umsätzen recht zufrieden gewesen. Auch die Betreiber der Fahrgeschäfte und die anderen Anbieter auf dem Vergnügungspark hätten signalisiert, dass sie mit ihren Umsätzen zufrieden gewesen seien. Das "Warm up" am Freitagabend hat sich aus Sicht vieler Schausteller etabliert. Insbesondere die Betreiber der Fahrgeschäfte meinten, dass dies unbedingt beibehalten werden sollte. Bei der Auswahl der Anbieter für die Fahrgeschäfte ist Gaggenau eingeschränkt. Grund ist die vorhandene Infrastruktur auf dem Annemasseplatz. Insbesondere die vorhandene Elektroinstallation lasse nicht so viel zu. "Aus diesem Grund ist von uns beabsichtigt, die Stromversorgung zu verbessern", betont Edith Grimm. Deshalb seien für den kommenden Doppelhaushalt Mittel beantragt worden. Außerdem sei um Übertragung der im vergangenen Jahr auf der entsprechenden Haushaltsstelle nicht verbrauchter Mittel gebeten worden.

