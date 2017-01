"Grundsätzliches Kopfnicken"

Gernsbach - "Es ist wichtig, dass es wieder mehr brodelt in Staufenberg", betonte Uwe Meyer, nachdem der FBVG-Gemeinderat zuvor eine "etwas abklingende Euphorie" um das 2014 initiierte "Dorfleben"-Projekt konstatiert hatte. Teamsprecher Udo Kathan ist nach der Sitzung des Technischen Ausschusses am Montagabend im Gernsbacher Rathaus guter Dinge, dass es gelingt, die Euphorie wieder mehr zu entfachen und die geplante "Markthalle" umzusetzen.

In der Ratssitzung, an der nicht nur die Ausschussmitglieder teilnahmen, ging es vorrangig um die städtebaulichen Möglichkeiten in Staufenberg. Mitten im Dorf, am Platz der abgerissenen alten "Markthalle", soll die neue mit Dorfladen und Dorfcafé entstehen. Im Idealfall fänden sich nach den vorrangigen Wünschen der Einwohner außerdem dort ein Bankomat, eine Poststelle, ein Apothekendienst sowie ein Schwarzes Brett mit Tauschbörse. Kathan unterstrich zunächst noch einmal anhand der Bürgerbefragung vom Oktober 2015, dass 82 Prozent dem Dorfprojekt gegenüber "positiv eingestellt" seien. Gar 98 Prozent halten die Versorgungssituation ansonsten für "schlecht oder sogar sehr schlecht". Ein Viertel der Befragten - bei einer vergleichsweise hohen Rücklaufquote im Ort von 47 Prozent - würde Anteilsscheine zeichnen, um das Projekt zu realisieren.

Womit sich allerdings die Frage der Rentabilität auftut. Kathan und sein Vorstandsteam um Stellvertreter Uwe Burkhardt, Karin Jung und Nina Haller sind sich einig, dass die Wirtschaftlichkeit allein mit einer dreigeschossigen Bauweise zu garantieren sei. Eine eingeschossige "Markthalle" würde knapp 985000 Euro verschlingen. Einnahmemöglichkeiten in größerem Umfang sieht der 18-köpfige-"Dorfle- ben"-Verein allein durch den Verkauf von Wohnungen. Deren sechs bescherten bei Ausgaben von 2,15 Millionen Euro ein leichtes Plus. Gäbe es statt zwei gar drei Vollgeschosse, könnten neun Wohnungen auf den Markt gebracht werden. Die Verkaufserlöse kletterten so auf mehr als vier Millionen Euro und könnten eine halbe Million Euro an Plus erbringen - genug für eine Quersubventionierung, um die Nahversorgung "dauerhaft wirtschaftlich tragfähig zu machen", glaubt Kathan und meint, "dann am leichtesten einen Investor zu finden."

"Städtebauliche Schmerzgrenze"

Teile des Technischen Ausschusses arbeiteten sich an der "Dreigeschossigkeit Plus" (mit Satteldach) ab. "Mit der tun wir uns schwer", bekannte Irene Schneid-Horn für die SPD. Letztlich zeigte sie sich jedoch auch "bereit, an die städtebauliche Schmerzgrenze zu gehen" und war "optimistisch" wie die CDU um Sylvia Felder und Wolfgang Müller ("Wenn wir den Laden wollen, kriegen wir das städtebaulich hin"). Uwe Meyer verwies zudem darauf, dass "das Friseurgebäude" in direkter Nachbarschaft zu dem unbebauten Gelände "auch schon in dieser Höhe ist". Stadtbaumeister Jürgen Zimmerlin warnte zwar vor zu viel Flexibilität und Anpassungswillen, vom "Volumen wie von der Form her" sei die "Markthalle" allerdings mit drei Geschossen durchaus "vorstellbar".

Infolgedessen fassten Müller und Thomas Hentschel mehr die langfristige Wirtschaftlichkeit des Dorfladens ins Auge, auf die sich Kathan mit seinem Team "jetzt konzentrieren will". Hentschel plagt wie manchen die Sorge, dass zunächst alle Staufenberger "sagen: Super, da gehen wir hin - und fahren dann abends doch zum Aldi". Da der Preiskampf nicht zu gewinnen sei, plädiert der Grüne für "Alleinstellungsmerkmale" des Dorfladens bei den Angeboten wie "mehr Bio- oder Schwarzwald-Produkte". Kathan unterstrich, dass in keinem Fall Konkurrenz zu anderen Angeboten im Ort (etwa zur Metzgerei) entstehen werde. Zum Schluss beabsichtigte Bürgermeister Dieter Knittel, die vier "Dorfleben"-Mitglieder durch sein Gremium zu motivieren: "Ich würde gerne ein grundsätzliches Kopfnicken mitgeben!" Die Gemeinderäte nickten mit dem Kopf.