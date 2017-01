Schwindelfrei und kältefest Weisenbach (rag) - Trotz eisiger Temperatur und verschneiter Flur absolvierten 24 Frauen erfolgreich den Schnittkurs "Von der Frau für die Frau" in Weisenbach. Unter dem Motto "Frauen unter sich" wird dieser einmal jährlich von der Beratungsstelle für Obst- und Gartenbau beim Landratsamt Rastatt angeboten. (rag) - Trotz eisiger Temperatur und verschneiter Flur absolvierten 24 Frauen erfolgreich den Schnittkurs "Von der Frau für die Frau" in Weisenbach. Unter dem Motto "Frauen unter sich" wird dieser einmal jährlich von der Beratungsstelle für Obst- und Gartenbau beim Landratsamt Rastatt angeboten. Diesmal fand die Fortbildungsveranstaltung unter der Schirmherrschaft des Obst- und Gartenbauvereins Weisenbach statt. Für die Teilnehmerinnen begann der Kurs am Mittwoch unter Leitung der Kreisfachberaterin Hannelore Dütsch-Weiß zunächst mit einer theoretischen Vorbereitung. Am Samstag galt es dann, das Gehörte in die Praxis umzusetzen. Am Morgen stand der Schnitt von halb- und hochstämmigen Obstbäumen auf dem Plan. Eine Herausforderung, denn bei dieser Lektion galt es, schwindelfrei und kältefest zu sein. Am Nachmittag übten sich die Teilnehmerinnen an Rosen und Sträuchern unter der Berücksichtigung der verschiedenen Wuchs- und Erziehungsformen. Die rege Beteiligung zeigt das große Interesse an solchen Veranstaltungen. Die Hobby-Gärtnerinnen kamen aus dem gesamten Kreisgebiet.

