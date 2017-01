Strukturierter "Wirrkopf"

Gernsbach (ham) - Richter sind verkappte Psychologen - sie lesen in Menschen und ziehen ihre Schlüsse. Statt Lösungen sind von Richtern allerdings nur Strafen zu erwarten, mal mildere, mal härtere. Härter traf es nun einen 37-Jährigen, weil dieser am Dienstag nicht zu seinem Einspruch vor dem Amtsgericht Gernsbach erschienen war. Dort hätte sich der Gernsbacher gegen seine Beleidigungen gegen einen Obergerichtsvollzieher wehren können. So wurde sein Strafbefehl aus dem Vorjahr rechtskräftig: 50 Tagessätze zu 50 Euro sind nun fällig.

Auch wenn Ekkhart Koch dies einige Arbeit und wohl auch Ausflüchte ersparte, bedauerte der Amtsgerichtsdirektor gestern den geplatzten Einspruch. "Ich hätte ihn gerne kennen gelernt", gestand der Richter mit Blick auf den offensichtlich vielschichtigen Typen aus einem Gernsbacher Ortsteil. Dieser sei ein aus Zivilklagen bekannter "Wirrkopf", der 30-seitige Pamphlete verschicke und einen Gerichtsvollzieher als "kriminellen Scheingerichtsvollzieher, der sich als Beamter deklariert", beschimpfte. Die E-Mails an den Vollstreckungsbeamten, der bei dem Angeklagten für die Landesgerichtskasse vorstellig geworden war, gingen unter anderem auch ans Amtsgericht, die Polizei, ein Komitee für Menschenrechte und vor allem an die russische Botschaft in Berlin sowie einen Moskauer Militärkonsul.

Obwohl Koch die zusammenkopierten Standardsätze in die Schublade "groben Unsinn" ablegte, hat der Jurist keinen Zweifel, dass der Verurteilte die 2500 Euro zahlen kann. "Der Eindruck von ihm ist nicht so schlecht, wie mir unser Gerichtsvollzieher Gebhard Krieg berichtete", erzählt Koch. Bei einer Pfändung am Freitag davor, die mit Unterstützung der Polizei erfolgte, habe sich der Angeklagte als "sehr ordentlicher, strukturierter Mensch entpuppt, der nach außen nicht so komisch wirkt". Der 37-Jährige arbeite regelmäßig und verdiene sein Geld als Selbstständiger im Brandschutz-Gewerbe.

Sollte der Verurteilte weder die Tagessätze begleichen noch die Strafe abarbeiten, kommt der vermeintliche Anhänger der "Reichsbürger"-Bewegung hinter schwedische Gardinen, stellte Koch definitiv fest.