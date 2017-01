Jedes Jahr ein neues selbst gemachtes Häs

Bis 1994 waren die damals noch recht jungen Fasnachter unter dem Namen "Selbacher Jungschlempen" in den für das Murgtal typischen Dominos unterwegs, berichtet Vorsitzender Manuel Weber.

Dies änderte sich erst in der Kampagne 1995, als man sich dazu entschloss (entgegen des damaligen Trends zur Holzmaske), jedes Jahr ein neues Kostüm selbst zu kreieren und zu basteln, was bis zum heutigen Tage Bestand hat.

Von Mitte der 90er an nannte man sich "Selbacher Dorfschlempen" und war beim ersten öffentlichen Auftritt, beim Ottenauer Fasnachtsumzug, aktiv vertreten.

Im ersten Jahr noch trat man als Hexe an, darauf folgten beispielsweise Kostüme wie "Schotten", "Schwarzwaldmarie", "Schlumpfine", "Krümelmonster", "Chipmunks" oder auch "Turtles". In dieser Kampagne hat man sich den Gruppennamen "Dorfschlempen" auf die Fahne geschrieben und ein interessantes Jubiläums-Häs gestaltet.

Manuel Weber ist der führende Kopf der Gruppe und von Anfang an dabei. Er berichtet nicht ganz ohne Stolz von den vielen Umzügen und Brauchtumsabenden, die die Dorfschlempen schon gemeinsam erlebt haben. So kamen sie schon mit dem Reisebus oder dem Regionalzug durch ganz Baden-Württemberg bis in den Odenwald und sogar am 11. November nach Köln. Weber erzählt auch von vielen befreundeten Gruppen, die man bei gegenseitigen Besuchen kennengelernt hat.

"Nur durch gute Kontakte zu Gruppen anderer Zünfte und in andere Regionen kommt man auf immer neue Veranstaltungen", schmunzelt er und pflegt seit über 20 Jahren viele Kontakte.

Wurden die ersten Umzüge noch mit einem Handziehwagen bestritten, so fährt die Gruppe heute mit dem zum zweiten Mal selbstumgebauten Bauwagen durch die bunte Menschenmenge, hauptsächlich in der Hauptwoche im Murgtal.

Um ihr Jubiläum gebührend zu feiern, veranstalten die Dorfschlempen am Samstag, 11. Februar, einen großen Jubiläumsball unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Christof Florus in und um die Siegfried-Hammer-Halle im Gaggenauer Stadtteil Selbach. "Dort erwartet die Besucher ein atemberaubendes Programm", verspricht der Veranstalter und bittet gleichzeitig die Anwohner um Verständnis, sollte es an diesem Tag trotz vieler Maßnahmen etwas unruhiger im beschaulichen Selbach zugehen.

Außer dem Fanfarenzug der Narrenzunft Alpirsbach, die mit sämtlichen Gruppierungen und alleine 120 Teilnehmern anreisen möchte, wird es mehrere Show- und Brauchtumstänze geben. Außerdem werden einige Guggemusiken die Halle zum Kochen bringen.

Als besonderen musikalischen Leckerbissen konnten die Schlempen erneut die Guggemusik "Murgfetzer" aus dem benachbarten Ottenau für sich gewinnen. Diese möchten ihr neues Programm, bestehend aus hartem Rock, neuem Pop und Oldies, an diesem Abend gekonnt präsentieren.

Zwischen und nach dem Programm soll DJ Schorle die feierwütigen Fasnachter mit bekannten Hits und neuen Krachern bedienen. Partyfreunde wissen: DJ Schorle ist Manuel Weber

Neben verschiedenen Bars (unter anderem mit DJ Steve und DJ Herze) und Zelten wird den Gästen aus nah und fern noch ein musikalischer Überraschungsgast aus der Schweiz geboten.

Dass die Selbacher Narren wissen, wie man feiert, haben die Dorfschlempen bei einigen Mottopartys in den vergangenen Jahren mehrfach bewiesen. Kaum ein Wunder, dass die Veranstaltung binnen weniger Wochen komplett durch befreundete Gruppen ausgebucht war.

"Allerdings sind für die interessierten Selbacher noch einige Plätze in der Halle reserviert. Außerdem freuen sich die Selbacher Dorfschlempen auch sehr auf alte Freunde und Wegbegleiter", heißt es in der Pressemitteilung. Die Party ist ab 18 Jahren und sollte kostümiert besucht werden.